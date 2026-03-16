Fransa'da yerel seçimlerin ilk turunda oy verme işlemi Fransa'nın tüm kentlerinde tamamlandı.

Sandık çıkış anketlerine göre, seçimin ilk turunda sandığa gidenlerin oranı yüzde 57,6 oldu. Bu oran 2020'deki yerel seçimlerin aynı turunda yüzde 44,66 olarak kayıtlara geçmişti.

Seçimlerin ilk turunda, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rönesans partisinin adayları ülkenin büyük kentlerinde önde bitiremedi.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi ve Sosyalist Parti (PS) farklı kentlerde oyların yüzde 50'sinden fazlasını alırken, bu kentlerdeki adayları ilk turdan seçilmiş oldu.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi Roubaix kentinde, çevreci Yeşiller (EELV) partisi ise Poitiers ve Bordo dahil farklı kentlerde ilk turu ilk sırada tamamladı.

- Paris, Marsilya ve Lyon'da seçimin akıbeti ikinci turda belli olacak

Ülkenin en büyük 3 kenti olan Paris, Marsilya ve Lyon'da herhangi bir parti yüzde 50 oy oranına ulaşamadığı için, belediyelerin akıbeti 2. tura kaldı.

Paris, seçimin ilk turunda mevcut sosyalist Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun yardımcısı Emmanuel Gregoire oyların yüzde 36,4'ünü alarak birinci, Macron'un merkez sağcı eski Kültür Bakanı Rachida Dati oyların yüzde 24,8'ini alarak ikinci ve LFI partisinden Sophia Chikirou ise yüzde 13,7 ile üçüncü sırada tamamladı.

Ülkenin en büyük ikinci kenti olan Marsilya'da ilk turda mevcut solcu Belediye Başkanı Benoit Payan oyların yüzde 36,80'niyle ilk sırada, aşırı sağcı aday Franck Allisio ise yüzde 35,4'ü ile ikinci sırada bitirirken, ikinci turu kazanmak için solcuların bu kentte ittifaka gidip gitmeyeceği netleşmedi.

Lyon'da ise solcu aday Gregory Doucet ve merkez sağcı aday Jean-Michel Aulas her biri oyların yüzde 37,5'ni alarak, aynı oy oranıyla ilk turu bitirdi.

Öte yandan, Macron'un eski Başbakanı Edouard Philippe'in başı çektiği liste Havre kentinde oyların yüzde 43,76'sını toplayarak birinci sırada tamamladı.

- Aşırı sağın başı çektiği kentler

Perpignan kentinde RN partili mevcut Belediye Başkanı Louis Alliot oyların yüzde 51,4'ü ve Frejus kentinde RN partili mevcut Belediye Başkanı David Rachline oyların yüzde 51,33'ü ile ilk turda yeniden belediye başkanı seçildi.

Ayrıca, Henin-Beaumont kentinin RN partili mevcut Belediye Başkanı Steeve Briois de oyların yüzde 78'ini alarak, ilk turdan seçimi kazandı.

Aşırı sağcı RN Milletvekili Laure Lavalette'in listesi ise ülkenin büyük kentlerinden Toulon'da oyların yüzde 39,40'ını alarak, yerel seçimlerin ilk turunu ilk sıra tamamladı.

Nice kentinde aşırı sağın desteklediği aday Eric Ciotti'nin listesi oyların yüzde 41,9'unu alarak ilk turda birinci sırada, mevcut merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) Partili Christian Estrosi ise yüzde 31'ini alarak ikinci sırada geldi.

- İlk tepkiler

RN lideri Jordan Bardella, Beaucaire kentinde basına yaptığı açıklamada, yerel seçimlerde birçok RN belediye başkanının ilk turdan seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "partisinin ikinci tur için sağcıların listelerine desteklemeye hazır olduğu" mesajını verdi.

LFI parti Koordinatörü Manuel Bompard ise Paris'te yaptığı açıklamada, partilerinin Roubaix ve Limoges kentlerindeki seçimde ciddi bir ilerleme kaydettiğini ifade ederek, LFI partili adayların yüzlerce kentte ikinci turda seçime devam edeceğini belirtti.

Bompard, aşırı sağın belediyelerde galip gelmesi halinde bunun bir "felaket" teşkil edeceğinin altını çizerek, aşırı sağ ve sağa karşı olanların aday listelerini birleştirmesi çağrısında bulundu.

Merkez sağcı LR Partisi Başkanı Bruno Retailleau, partisinin yerelde en büyük siyasi güç olduğunu savunarak, 9 binden fazla nüfusu olan her iki şehirden birinde partisinin ilk turda başı çektiğini kaydetti.

PS lideri Olivier Faure, Ivry-sur-Seine kentinde yaptığı açıklamada, sosyalist 350 belediye başkanının ilk turdan yeniden seçildiğini belirterek, LFI ve PS arasında seçimler için ulusal çapta bir anlaşma olmadığını duyurdu.

Rönesans'ın Genel Sekreteri Gabriel Attal ise, 100 kentte partilerinin adaylarının belediye başkanı seçildiğini belirterek, LFI ve RN ile seçimler için ittifak yapmayacaklarını ifade etti.

- Yerel seçimlerin ikinci turu 22 Mart'ta düzenlenecek

Fransa'da belediye meclis üyesi adayları farklı parti ve ittifakların sunduğu listeler halinde seçimlere katılıyor.

Ülke genelinde yerel seçimlerde ilk turda oyların yüzde 50'sini alan liste, galip sayılırken, herhangi bir liste yeterli oy sayısına ulaşmazsa ilk turda en az yüzde 10 oranında oy alan listeler ikinci turda tekrar yarışacak.

Belediye başkanları, ikinci turun ardından düzenlenen ilk belediye meclisi sırasında meclis üyeleri tarafından seçilecek.

Seçimlerin ilk turunda, 50 bin 478 listede 904 bin 42 aday yarışırken, ikinci tura kalan adaylar ise ikinci tur için 22 Mart'ta yarışacak.