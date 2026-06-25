Kaynak: AA

Fransa Sağlık Bakanı Stephanie Rist, France 2 televizyon kanalında katıldığı canlı yayında, ülkede tespit edilen ilk Ebola vakasına ve alınan acil önlemlere dair kritik açıklamalarda bulundu.

Bakan Rist, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) insani yardım misyonunu tamamlayarak dün ülkeye dönen deneyimli bir doktorda Ebola virüsü saptandığını anımsattı. Söz konusu hekimin hastalığın henüz başlangıç evresinde olduğunu dile getiren Rist, uçuş saati esnasında herhangi bir hastalık belirtisi gözlemlenmediğini, bu doğrultuda virüsün o an için bulaşıcı özellik taşımadığı yönünde bir değerlendirme yapıldığını aktardı.

Uçuş esnasında baş ağrısı şikayeti başlayan doktorun durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdiğini ifade eden Bakan Rist, uçağın iniş yapmasıyla birlikte sağlık ekiplerince karşılanan hekimin doğrudan hastaneye sevk edilerek 21 günlük gözetim sürecine alındığını kaydetti. Yolculuk sırasında hastaya yakın konumda bulunan kişilerin titizlikle incelendiğini belirten Rist, temaslı olduğu düşünülen 5 kişinin belirlenerek önlem amaçlı karantinaya sevk edildiğini açıkladı.

HÜKÜMET DURUMUN KONTROL ALTINDA OLDUĞUNU AÇIKLADI

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından bir gün önce yapılan resmi bilgilendirmede, KDC'den dönen bir doktorda Ebola virüsüne rastlandığı doğrulanmıştı. Fransa topraklarında bu dönemde ilk kez bir Ebola vakasının kayıtlara geçtiği bildirilen açıklamada, Başbakan Sebastien Lecornu'nun gelişmeleri anlık olarak yakından izlediği ifade edilmişti. Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon da dün yaptığı değerlendirmede, salgın riskine karşı durumun tamamen kontrol altında bulunduğunun altını çizmişti.

KONGODAKİ SALGIN ULUSLARARASI ACİL DURUM İLAN ETTİRMİŞTİ

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğu kesimindeki Ituri eyaletinde 246 şüpheli vaka ile 65 can kaybının bildirilmesi üzerine, 15 Mayıs'ta ülke genelinde resmi olarak salgın ilan edilmişti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise kısa süre sonra, 17 Mayıs'ta yeniden tırmanışa geçen Ebola krizi nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu kararı almıştı. Sağlık otoriteleri, mevcut salgına tıp dünyasında nadir rastlanan bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünün yol açtığını ve bu türe karşı henüz onaylanmış bir tedavi yönteminin ya da aşının bulunmadığını vurguluyor.