Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik, bir Fransız askerinin hayatını kaybettiği saldırı ile ilgili açıklama geldi. Açıklamada, Lübnan'daki saldırıda yaşamını yitiren askerin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifa dilendi.

Fransa'nın "büyük olasılıkla Hizbullah tarafından gerçekleştirilen bu saldırıyı en güçlü şekilde kınadığı" ifadeleri dikkat çekti.

Hizbullah ise saldırıyla bağlantısının olmadığını ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için Lübnan ordusunun yürüteceği soruşturmanın sonuçlarının beklenmesi gerektiğini açıklamıştı.