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Fransa Futbol Federasyonu, tüm milli takımlar tarafından kullanılacak yeni logosunu resmen duyurdu.

Yeni logo, Zinedine Zidane'ın Fransa A Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak açıklanmasının bir gün ardından tanıtıldı.

İKONİK HOROZ YENİDEN TASARLANDI

Yeni tasarımda Fransa futbolunun simgesi haline gelen horoz figürü daha detaylı bir görünüme kavuştu.

Eski logoda yer alan beyaz renk yerini altın tonlarına bırakırken, yıldızlar, "FFF" yazısı ve "France" ibaresi de altın renkle tasarlandı.

ALTIGEN TASARIM TARİHE KARIŞTI

Yeni logoyla birlikte Fransa'nın coğrafi şeklini temsil eden altıgen çerçeve tasarımından da vazgeçildi.

Federasyon, daha sade ve modern bir görsel kimlik oluşturmayı hedefleyerek önceki tasarıma göre önemli değişikliklere imza attı.

AMAÇ DİJİTAL ÇAĞA UYUM

Fransa Futbol Federasyonu, yeni logonun hazırlanma amacını da açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Mevcut görsel kimliği modernize etmek, dijital, pazarlama ve organizasyon ihtiyaçlarına daha iyi uyum sağlamak ve tüm milli takımlar için ortak bir grafik kimliği oluşturmak" hedefiyle yeni tasarımın hayata geçirildiği ifade edildi.