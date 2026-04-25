Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonu olan Formula 1, 2027 yılı itibarıyla yeniden Türkiye’ye dönüyor. İstanbul Park pisti, en az 5 yıl boyunca yarış takviminde yer alacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sürecin resmen tamamlandığını açıkladı.

5 YILLIK DEV ANLAŞMA TAMAMLANDI

Bakan Ersoy, Recep Tayyip Erdoğan himayesinde yürütülen çalışmaların sonuç verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın dün Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Formula 1 CEO’su ve FIA Başkanı ile birlikte gerçekleştirdiği lansman etkinliği, bizler için uzun süren bir maratonun bitiş çizgisi niteliğindeydi. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığı eşgüdümünde, TOSFED, Vakıflar Genel Müdürlüğü, TGA ve daha pek çok değerli paydaşın koordineli çalışmaları dün itibarıyla nihai hedefine ulaşmıştır. İstanbul Park, 2027 yılından itibaren en az 5 yıl boyunca Formula 1 takvimine dahil olmuştur.”

TURİZM VE EKONOMİYE MİLYARLIK KATKI

Formula 1’in küresel etkisine dikkat çeken Ersoy, organizasyonun sadece bir yarış olmadığını, aynı zamanda güçlü bir ekonomik kaldıraç olduğunu vurguladı.

“Formula 1’in küresel ölçekte ulaştığı izleyici kitlesi, şehirler ve ülkeler için yüksek katma değerli bir tanıtım fırsatı sunmaktadır.”

2025 sezonunda:

180’den fazla ülkede 827 milyondan fazla televizyon izleyicisine ulaşıldı

6,7 milyondan fazla seyirci tribünlerde ağırlandı

114 milyonu aşkın sosyal medya takipçisi ve 2,3 milyar etkileşim elde edildi

Bu veriler, organizasyonun UEFA Şampiyonlar Ligi ve NBA gibi büyük spor organizasyonlarının da önünde yer aldığını ortaya koyuyor.

“İSTANBUL BU ETKİYİ EN ÜST SEVİYEYE TAŞIYACAK”

Bakan Ersoy, İstanbul’un potansiyeline dikkat çekerek konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Biz Formula 1’in bu kaldıraç etkisini İstanbul’a kanalize etmeli, şehrimizin potansiyelini bu etkiyi en üst seviyeye taşıyacak şekilde kullanmalıyız. F1 nitelikli turisti, varlıklı ziyaretçiyi getirir.”

“Singapur verileri yarış haftasında gelen ziyaretçilerin yalnızca yüzde 30'unu oluşturan varlıklı segmentin, toplam harcamanın yüzde 40'ından fazlasını gerçekleştirdiğini ortaya koyuyor.”

“FORMULA 1 PİSTTEN ŞEHRİN TAMAMINA ETKİ EDİYOR”

Ersoy, organizasyonun şehir geneline yayılan etkisini ise şu sözlerle ifade etti:

“Formula 1’in etkisi yarış öncesinde de sonrasında da devam ediyor. Singapur'un verileri; İstanbul'un Boğaz kıyıları, Tarihi Yarımada, Beyoğlu ve Anadolu Yakası gibi yerler için son derece heyecan vericidir. Kısaca Formula 1 pistten şehrin tamamına etki eden bir organizasyondur. İmparatorlukların başkenti, medeniyetlerin buluşma noktası olan İstanbul; tarihî ve modern, kültürel ve doğal turizm varlıkları ile Formula 1’in kaldıraç etkisini son derece güçlü bir ekonomik katma değere dönüştürmeye adaydır. Formula 1 ile yaptığımız 5 yıllık garantili sözleşme ise bu etkinin tek seferlik değil, sürdürülebilir ve kalıcı olmasına imkân sunmaktadır.”

KÜRESEL TANITIM ATAĞI BAŞLIYOR

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından yürütülecek kampanya kapsamında İstanbul’un uluslararası tanıtımı güçlendirilecek.

Bakan Ersoy bu sürece ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Özetle, Avrupa, Asya ve Amerika’daki öncelikli pazarlarımız başta olmak üzere, bugünden itibaren başlayacak kademeli bir iletişim takvimiyle, İstanbul'u dünyanın tek 'iki kıtayı birleştiren F1 şehri' olarak lanse edeceğiz.”

TÜRKİYE KÜRESEL SPOR ORGANİZASYONLARINDA YÜKSELİYOR

Türkiye’nin uluslararası spor organizasyonlarındaki yükselişine de değinen Ersoy, birçok büyük etkinliğe ev sahipliği yapılacağını belirtti.

2027’de düzenlenecek Formula 1 Türkiye Grand Prix’si ile birlikte İstanbul’un küresel spor ve turizm arenasındaki konumunun daha da güçlenmesi bekleniyor.