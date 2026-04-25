Ahlat'ta, Japonya Büyükelçiliği’nin sağladığı hibe desteğiyle kadınlar için yepyeni bir gelir kapısı açıldı.
Japonlar tüm parayı Bitlis'e akıtıyor... İşte sebebi
Japonlar, Yerel Projelere Hibe Programı kapsamında bütçeden ayrılan parayı Bitlis'e yatırdı. Ahlat ilçesindeki Halk Eğitimi Merkezinde kadınların mesleki eğitim alacağı atölyeler oluşturuldu; program kapsamında işi öğrenen kadınlar tekstil makineleriyle seri üretime başladı.Derleyen: Yunus Arıkan
Ahlat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından uygulanmaya başlanan "Kadınlara Yönelik Mesleki Eğitim Merkezi İçin Ekipman Sağlanması Projesi" sayesinde kurulan tekstil atölyeleri, bölge kadınlarının iş gücüne katılımında devrim niteliğinde bir adım oldu.
Japonya Büyükelçiliği, Yerel Projelere Hibe Programı dahilinde hazırlanan projeye tam destek vererek Ahlat’taki kadınların mesleki eğitim alması için gerekli tüm teknik altyapıyı finanse etti.
Ahlat Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde oluşturulan modern atölyeler, en son teknoloji dikiş ve sanayi makineleriyle donatıldı.
Haftanın 5 günü devam eden eğitimlerle, daha önce ev hanımı olan 50 kursiyer; dikiş, overlok, elbise tasarımı ve kesim gibi alanlarda uzmanlaşıyor.
Proje kapsamında imzalanan 10 yıllık sözleşme ile bu merkezin kalıcı bir istihdam köprüsü olması hedefleniyor.
TIKIR TIKIR ÜRETİYORLAR
Aldıkları uygulamalı eğitimlerle kısa sürede profesyonelleşen kursiyerler, atölyelerde tekstil makinelerini kullanarak tıkır tıkır üretime başladı.
Tasarımdan dikime kadar tüm süreci öğrenen kadınlar, şimdiden dışarıdan tadilat ve özel dikim siparişleri almaya başladı.
Usta öğretici Tülay Gürbüz, kursiyerlerin Avrupa standartlarında donanıma sahip olduklarını ve Ahlat’ta açılacak yeni tekstil fabrikalarında doğrudan istihdam edileceklerini belirtti.
Eğitime annesiyle birlikte katılan genç kursiyerlerden ev hanımlarına kadar her yaş grubundan kadın, Japon hibesiyle sağlanan bu imkân sayesinde hem sosyalleşme hem de ekonomik özgürlüklerini kazanma fırsatı buluyor.