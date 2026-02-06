Forex yatırım dolandırıcılığıyla BİMCELL, PTTCELL, İZBAN ve benzeri firmaların internet sitelerinin birebir kopyalandığı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda forex vurguncularına darbe vuruldu.

313 MİLYON TL

Şüphelilerin vatandaşları sahte sitelerle dolandırıp parayı Kapalıçarşı'da akladıkları, 313 milyon TL'lik vurgun yaptıkları belirlendi. Siber dolandırıcılık eylemleri sonucu elde edilen suç gelirlerinin, paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılmış hesaplar aracılığıyla Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz firmalarına aktarıldığı kaydedilen açıklamada, MASAK tarafından yapılan analizlerde, bu gelirlerin altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildiği ve bu yöntemle yaklaşık 313 milyon TL tutarındaki suç gelirinin yasal finansal sisteme dahil edildiği vurgulandı.

120 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ MAL VARLIĞINA EL KONULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından gelen açıklamada suça karıştıkları değerlendirilen 1 döviz bürosu ile şüpheli şahısların suç tarihinden itibaren edindikleri 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet olmak üzere yaklaşık 120 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

48 GÖZALTI VAR

İstanbul, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova'da 48 şüpheli yakalandı.