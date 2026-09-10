Filipinler açıklarında yolcu feribotunda çıkan yangın sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 87 kişi kayboldu.
Filipinler'de feribotta can pazarı: 117 yolcu ve 17 mürettebat var: Ölü ve kayıplar var
Filipinler’de 17 yolcu ve 17 mürettebatın bulunduğu 134 kişilik gemiyi kısa sürede alevler kapladı. İlk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybetti. 42 kişi ekiplerce kurtarıldı. Denizde can pazarının yaşandığı yangında arama çalışmaları sürüyor.Kaynak: AA
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Filipinler merkezli yayın ağı GMA Network'ün haberine göre, yetkililer, başkent Manila'dan Palawan eyaletinin Coron bölgesine giden yolcu feribotunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını belirtti.
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Yetkililer, 117 yolcu ve 17 mürettebat olmak üzere 134 kişinin bulunduğu feribotun alev alması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
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Şu ana kadar 42 kişinin kurtarıldığını aktaran yetkililer, kayıp 87 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
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