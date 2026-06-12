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Kaynak: İHA

İzmir merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel eğitim yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonda önemli bulgulara ulaşıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 80 şüpheliden 41'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri örgütün yeniden yapılanma faaliyetlerini mercek altına aldı. İzmir'in yanı sıra Manisa, Denizli, Balıkesir, Aydın, Adana, Kütahya, Uşak ve diğer illerde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

22 HÜCRE EVİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmalar sonucunda örgüt mensuplarının "öğrenci evi" görünümündeki adreslerde faaliyetlerini sürdürdüğü belirlendi. İzmir genelinde örgüt tarafından finanse edildiği değerlendirilen 22 "Işık Evi"nin tespit edildiği, bu evlerde kalan öğrencilerin kira ve temel ihtiyaçlarının örgütsel kaynaklardan karşılandığı öne sürüldü.

Soruşturmada, hücre evlerinden sorumlu bazı kişilerin kimliklerini gizlemek amacıyla kod isim kullandıkları da belirlendi.

PARA TRANSFERLERİ VE YURT DIŞI BAĞLANTILARI İNCELENDİ

Dosyada yer alan bilgilere göre örgütsel para transferlerinin dikkat çekmemek amacıyla farklı yöntemlerle gerçekleştirildiği, bazı şüphelilerin ise yurt dışı gezisi görünümü altında örgüte ait eğitim kamplarına katıldığı tespit edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 41'i tutuklanırken, 23 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. 15 şüpheli serbest bırakılırken, firari durumda bulunan 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.