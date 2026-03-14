Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) finans yapılanmasına ilişkin yürütülen davada HAKMAR Şirketler Grubu Başkanı Zeki Doruk’un da aralarında bulunduğu 27 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 4’ü tutuklu olmak üzere toplam 22 sanık katıldı.

Mahkeme heyeti ara kararında, tutuklu sanıklar Zeki Doruk, Yalçın Uçar, Kahraman Bora ve Cengiz Güneş’in tahliyesine hükmetti.

Kararın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı yeniden inceleyerek söz konusu dört sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

Böylece tahliye edilen sanıklar için saatler sonra yeniden yakalama kararı verilmiş oldu.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, TMSF'ye devredilen HAKMAR Şirketler Grubu Başkanı Zeki Doruk'un da arasında olduğu 27 kişi ile 22 şirket "şüpheli" olarak yer alırken, şirketler hakkında "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun" ve "Terörle Mücadele Kanunu" kapsamında eşya müsaderesi talep ediliyor.

İddianamede, Zeki Doruk ve Adem Doruk'un da aralarında olduğu 15 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olma" ile "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından 14'er yıl 2'şer aydan 28'er yıl 3'er aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, 12 şüphelinin ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapsi isteniyor.

İddianamede, şüpheli Zeki Doruk hakkında UYAP üzerinden yapılan sorgulamada, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan daha önceden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 11 Nisan 2023'te hazırlanan iddianame ile kamu davası açıldığı ancak bu tarihten itibaren gerçekleşen ve söz konusu eylemlerinin yeni eylem mahiyetinde olduğu kaydediliyor.