İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Brighton ile Crystal Palace karşı karşıya geldi.
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun ilk 11'de başladığı mücadelede Brighton, rakibini 5-0 mağlup ederek ligdeki galibiyet serisini dört maça çıkardı.
Brighton'a farklı galibiyeti getiren golleri Jaydee Canvot (kendi kalesine), Diego Gomez, Yasin Ayari, Charalampos Kostoulas ve Jack Hinshelwood kaydetti.
BRIGHTON İLK 10 DAKİKADA 3 GOL BULDU
Karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Brighton, henüz 4. dakikada Jaydee Canvot'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.
Ev sahibi ekip, 7. dakikada Olivier Boscagli'nin asistinde Diego Gomez'in kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.
Brighton'ın baskısı devam ederken 10. dakikada Charalampos Kostoulas'ın pasında Yasin Ayari topu ağlarla buluşturarak skor 3-0'a getirdi.
İlk 10 dakikada üç farklı üstünlüğü yakalayan Brighton, soyunma odasına da 3-0 önde girdi.
İKİNCİ YARIDA DA GOLLER DEVAM ETTİ
İkinci yarıya da hızlı başlayan Brighton, 49. dakikada Charalampos Kostoulas'ın golüyle skoru 4-0 yaptı.
Karşılaşmanın 71. dakikasında Pascal Gross'un yerine oyuna dahil olan Jack Hinshelwood, 84. dakikada rakip fileleri havalandırarak maçın sonucunu belirledi.
Brighton, Crystal Palace karşısında sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.
FERDİ KADIOĞLU 90 DAKİKA SAHADA KALDI
Brighton forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Crystal Palace karşılaşmasına ilk 11'de başladı.
Sağ bek pozisyonunda görev yapan 27 yaşındaki futbolcu, mücadelede 90 dakika sahada kaldı.
BRIGHTON ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ
Crystal Palace karşısında aldığı farklı galibiyetle üst üste dördüncü lig maçını kazanan Brighton, puanını 16'ya yükseltti.
Premier Lig'de oynadığı 7 karşılaşmanın tamamını kazanan Manchester City, 21 puanla liderliğini sürdürürken Brighton, 16 puanla ikinci sırada yer aldı.
Böylece Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton, lider Manchester City ile arasındaki 5 puanlık farkı korudu.