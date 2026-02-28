Hazine ve Maliye Bakanlığının 8 yıla yayılan incelemelerinde sosyal medya fenomenlerinin kazançlarında 7,7 milyar liralık matrah farkı belirlendi. Beyan edilmeyen gelirler, üçüncü kişiler adına kullanılan hesaplar ve banka hareketlerindeki tutarsızlıklar tek tek saptanırken, on binlerce fenomene uyarı mesajı iletildi, ajanslar ve platform temsilcileri incelemeye alındı.

Türkiye’de reklam gelirlerinden her geçen gün daha büyük pay alan sosyal medya fenomenlerinin kazançlarının vergilendirilmesi konusunda önemli ilerleme sağlandı.

7,7 MİLYAR LİRA VERGİ KAÇIRILMIŞ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, kayıt dışılığı azaltmak ve vergi uyumunu artırmak amacıyla sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen izaha davet ve denetim çalışmalarında 2017-2025 döneminde 7,7 milyar liralık matrah farkı ortaya çıkarıldı. İncelemelerde fenomenlerin banka hesap hareketleri ile beyan ettikleri gelirler arasında uyumsuzluklar tespit edilirken, vergi ödememek amacıyla üçüncü kişilere ait banka hesaplarının kullanıldığı da belirlendi.

MALİYE YAKIN TAKİPTE

Bakanlık, fenomenlere vergisel yükümlülüklerini hatırlatmak amacıyla 43 bin bilgilendirme mesajı gönderdi, ayrıca 25 bin sosyal medya fenomeninin çalıştığı 83 ajansla temas kurdu. Bunun yanı sıra sosyal medya platformlarının Türkiye’deki temsilcileriyle fenomenlerin vergi bilincinin artırılması konusunda görüşmeler gerçekleştirildi.

360 BİN HESAP TAKİP EDİLİYOR

Vergi Denetim Kurulu tarafından başlatılan “Risk odaklı mükellef eğitimleri” kapsamında hazırlanan sunumlarda, Türkiye’de fenomen sayısına ilişkin net bir veri olmamakla birlikte 2024 yılı itibarıyla aktif içerik paylaşan 360 bin hesap bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Türkiye’de reklam yatırımlarının 250 milyar liraya ulaştığı, fenomenler aracılığıyla yapılan reklam harcamalarının ise 7 milyar lirayı bulduğu ifade edildi.