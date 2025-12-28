Yalova FK, Fenerbahçe ile pilot takım anlaşması yaptığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Yalova FK'nin Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a satıldığı yönündeki iddialar yalanlanırken, taraflar arasında yalnızca oyuncu iş birliğini kapsayan bir anlaşmanın hayata geçirildiği belirtildi.



Açıklamaya göre Yalova FK, Fenerbahçe'nin altyapı planlaması kapsamında pilot takım gibi konumlandırılacak. Bu iş birliği doğrultusunda, Fenerbahçe U19 takımından 7-8 futbolcu pazartesi günü itibarıyla Yalova FK antrenmanlarına katılacak. Yapılan anlaşmanın amacının, genç oyuncuların profesyonel seviyede tecrübe kazanmaları ve gelişimlerinin yakından takip edilmesi olduğu ifade edildi.