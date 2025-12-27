Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarısının sona ermesiyle birlikte takımlar kadrolarını güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi.

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakıldığı açıklanan milli kaleci Mert Günok için eski kulübü Fenerbahçe'nin devreye girdiği iddia edildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Beşiktaş ile yollarını ayırmaya hazırlanan Mert Günok'un durumunu yakından takip ediyor.

Transferin gerçekleşmesi halinde, Mert Günok altyapısından yetiştiği ve profesyonel kariyerine ilk adımlarını attığı Fenerbahçe'ye tam 10 yıl sonra geri dönecek.