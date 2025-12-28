Türkiye siyasetinde 2025 yılı sona ererken seçmenin nabzını tutan son anketlerden biri HBS Araştırma'dan geldi. Türkiye genelinde 20'den fazla ilde, 2 bin katılımcı ile yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirilen araştırma, siyasi partilerin güncel oy oranlarını ve kararsız seçmenin belirleyici gücünü ortaya koydu.

KARARSIZLAR ÜÇÜNCÜ BÜYÜK PARTİ KONUMUNDA

Anketin en çarpıcı sonucu, henüz kararını vermemiş seçmen grubunun büyüklüğü oldu. Kararsız oyların dağıtılmadığı ham sonuçlara göre; CHP yüzde 28,3 ile birinci, AK Parti yüzde 24,6 ile ikinci sırada yer aldı.

Bu tabloda üçüncü sırayı ise herhangi bir siyasi parti değil, yüzde 17,4'lük oranla "kararsızlar" grubu aldı. Anket sonuçlarını değerlendiren Fatih Portakal, bu oranın önemine dikkat çekerek, "Kararsızları kim ikna ederse o kazanacak. Yüzde 17'yi aşan çok ciddi bir kararsız kitle var" yorumunda bulundu.

Kararsızlar dağıtılmadan önceki diğer oy oranları ise şöyle sıralandı: DEM Parti yüzde 6, MHP yüzde 5,2, İYİ Parti yüzde 5, Zafer Partisi yüzde 3,9, Yeniden Refah Partisi yüzde 3, Anahtar Parti yüzde 2,4 ve TİP yüzde 1.

KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRAKİ TABLO

Matematiksel dağılım yapıldığında ise partiler arasındaki makasın durumu netleşti. Kararsız seçmenin oransal olarak dağıtılmasıyla oluşan tabloda CHP, yüzde 34,3 oy oranına ulaşarak birinci parti konumunu sürdürdü. AKP ise yüzde 29,8 ile ikinci sırada kalarak CHP'nin yaklaşık 4,5 puan gerisinde yer aldı.

MHP VE İYİ PARTİ BAŞA BAŞ

Anketin dağıtılmış sonuçlarında milliyetçi kanattaki rekabet de göze çarptı. DEM Parti yüzde 7,3 ile üçüncü sırada yer alırken, onu yüzde 6,3 ile MHP ve hemen ardından yüzde 6,1 ile İYİ Parti takip etti.

Ankete göre diğer partilerin kararsızlar dağıtıldıktan sonraki oy oranları ise şöyle şekillendi:

Zafer Partisi: Yüzde 4,7

Yeniden Refah Partisi (YRP): Yüzde 3,6

Anahtar Parti (Ağıralioğlu): Yüzde 2,9

Türkiye İşçi Partisi (TİP): Yüzde 1,2.