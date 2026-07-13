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Fenerbahçeli milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, baba olmanın sevincini yaşadı. Sarı-lacivertli kulüp, Kerem Aktürkoğlu ile eşi Ceren Aktürkoğlu'nun kız çocuklarının dünyaya geldiğini açıkladı.

FENERBAHÇE'DEN TEBRİK MESAJI

Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu baba oldu. Futbol A Takımı oyuncularımızdan Kerem Aktürkoğlu ve değerli eşi Ceren Aktürkoğlu'nun bir kız çocuğu dünyaya geldi. Kerem ve eşini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Eflin'e sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz."