Fenerbahçe Beko'dan EuroLeague ödülleri sonrası dikkat çeken bir çıkış geldi. Sarı-lacivertli ekibin yıldızı Wade Baldwin, 'En İyi Savunmacı' ödülüne tepki gösterdi.

ÖDÜL DIALLO’YA GİTTİ

EuroLeague’de 2025-26 sezonunun 'En İyi Savunmacı' ödülüne AS Monaco forması giyen Alpha Diallo layık görüldü.

Yapılan oylamada Fenerbahçe Beko’nun tecrübeli uzun forveti Nicolo Melli ise ikinci sırada yer aldı.

BALDWIN’DEN SERT MESAJ

Sonucun ardından Wade Baldwin, X hesabından yaptığı paylaşımda karara tepki gösterdi.

Yıldız oyuncu, “Yani en iyi savunma takımının en iyi savunmacısı ödülü alamıyor, öyle mi? Fenerbahçe’nin hakkının yenildiği daha fazla ödül için takipte kalın!” ifadelerini kullandı.

DIALLO TERCİHİ FENERBAHÇE CEPHESİNDE RAHATSIZLIK YARATTI

Baldwin’in sözleri, Fenerbahçe cephesinde ödül dağılımına yönelik memnuniyetsizliği gözler önüne serdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar da sosyal medyada Melli’nin ödülü hak ettiğini savunan çok sayıda paylaşım yaptı.