Fenerbahçe'den orta sahaya 20 milyon Euro'luk fırsat transferi

Yabancı oyuncu planlamasında 10+4 kuralını da göz önünde bulunduran yönetim, genç yaşına rağmen önemli bir piyasa değerine ulaşan futbolcuları takip ediyor.

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin transfer listesine daha önce de gündeme gelen sürpriz bir isim yeniden dahil oldu.