Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Fenerbahçe'den orta sahaya 20 milyon Euro'luk fırsat transferi

Fenerbahçe'den orta sahaya 20 milyon Euro'luk fırsat transferi

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe orta saha rotasyonuna genç ve potansiyelli bir oyuncu takviyesi yapmayı planlıyor. Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda daha önce de transfer gündemine aldığı Arthur Avom için fırsat kolladığı iddia ediliyor.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Fenerbahçe'den orta sahaya 20 milyon Euro'luk fırsat transferi - Resim: 1

Fenerbahçe, ara transfer dönemi öncesinde çalışmalarına hız verdi. Şampiyonluk hedefi doğrultusunda kadrosundaki eksikleri gidermek isteyen sarı-lacivertliler, özellikle orta saha rotasyonunu güçlendirmeye odaklandı.

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Fenerbahçe'den orta sahaya 20 milyon Euro'luk fırsat transferi - Resim: 2

Yabancı oyuncu planlamasında 10+4 kuralını da göz önünde bulunduran yönetim, genç yaşına rağmen önemli bir piyasa değerine ulaşan futbolcuları takip ediyor.

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin transfer listesine daha önce de gündeme gelen sürpriz bir isim yeniden dahil oldu.

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Fenerbahçe'den orta sahaya 20 milyon Euro'luk fırsat transferi - Resim: 3

21'LİK ARTHUR AVOM YENİDEN GÜNDEMDE

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe, Fransız kulübü Lorient'te forma giyen 21 yaşındaki Kamerunlu orta saha Arthur Avom'u yakından takip ediyor.

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Fenerbahçe'den orta sahaya 20 milyon Euro'luk fırsat transferi - Resim: 4

Genç futbolcunun Lorient ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona eriyor. Fransız ekibinin 2026 yazında kontratındaki uzatma opsiyonunu kullandığı, ardından oyuncuyla daha uzun süreli yeni bir anlaşma yapmak istediği aktarıldı.

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Fenerbahçe'den orta sahaya 20 milyon Euro'luk fırsat transferi - Resim: 5

Ancak Avom'un yeni sözleşme teklifine sıcak bakmadığı ve kariyerinde farklı bir adım atmayı düşündüğü öne sürüldü.

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Fenerbahçe'den orta sahaya 20 milyon Euro'luk fırsat transferi - Resim: 6

FENERBAHÇE'NİN MASASINDA İKİ FARKLI PLAN VAR

Fenerbahçe yönetiminin transfer için iki ayrı ihtimali değerlendirdiği ifade ediliyor.

Lorient'in makul bir bonservis bedeli talep etmesi durumunda sarı-lacivertlilerin ocak ayında resmi girişimlerde bulunabileceği belirtiliyor.

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Fenerbahçe'den orta sahaya 20 milyon Euro'luk fırsat transferi - Resim: 7

Transferin ara dönemde gerçekleşmemesi ve Avom'un yeni sözleşme imzalamaması halinde ise Fenerbahçe'nin oyuncuyu 2027 yazında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katma seçeneğini değerlendirebileceği öne sürülüyor.

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Fenerbahçe'den orta sahaya 20 milyon Euro'luk fırsat transferi - Resim: 8

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Bu sezon Fransa Ligue 1'de 5 karşılaşmada görev alan Arthur Avom, 3 maçta ilk 11'de sahaya çıktı. Genç orta saha henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı.

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Fenerbahçe'den orta sahaya 20 milyon Euro'luk fırsat transferi - Resim: 9

Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 20 milyon Euro olan Kamerunlu futbolcunun sözleşme durumu, Fenerbahçe'nin transfer planlamasında dikkat çeken unsurlar arasında yer alıyor.

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Fenerbahçe'den orta sahaya 20 milyon Euro'luk fırsat transferi - Resim: 10

Sarı-lacivertlilerin oyuncunun durumunu takip ederek transfer için uygun şartların oluşmasını beklediği ifade ediliyor.

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