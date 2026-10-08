Fenerbahçe, ara transfer dönemi öncesinde çalışmalarına hız verdi. Şampiyonluk hedefi doğrultusunda kadrosundaki eksikleri gidermek isteyen sarı-lacivertliler, özellikle orta saha rotasyonunu güçlendirmeye odaklandı.
Fenerbahçe'den orta sahaya 20 milyon Euro'luk fırsat transferi
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe orta saha rotasyonuna genç ve potansiyelli bir oyuncu takviyesi yapmayı planlıyor. Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda daha önce de transfer gündemine aldığı Arthur Avom için fırsat kolladığı iddia ediliyor.Furkan Çelik
Yabancı oyuncu planlamasında 10+4 kuralını da göz önünde bulunduran yönetim, genç yaşına rağmen önemli bir piyasa değerine ulaşan futbolcuları takip ediyor.
Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin transfer listesine daha önce de gündeme gelen sürpriz bir isim yeniden dahil oldu.
21'LİK ARTHUR AVOM YENİDEN GÜNDEMDE
Takvim'in haberine göre Fenerbahçe, Fransız kulübü Lorient'te forma giyen 21 yaşındaki Kamerunlu orta saha Arthur Avom'u yakından takip ediyor.
Genç futbolcunun Lorient ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona eriyor. Fransız ekibinin 2026 yazında kontratındaki uzatma opsiyonunu kullandığı, ardından oyuncuyla daha uzun süreli yeni bir anlaşma yapmak istediği aktarıldı.
Ancak Avom'un yeni sözleşme teklifine sıcak bakmadığı ve kariyerinde farklı bir adım atmayı düşündüğü öne sürüldü.
FENERBAHÇE'NİN MASASINDA İKİ FARKLI PLAN VAR
Fenerbahçe yönetiminin transfer için iki ayrı ihtimali değerlendirdiği ifade ediliyor.
Lorient'in makul bir bonservis bedeli talep etmesi durumunda sarı-lacivertlilerin ocak ayında resmi girişimlerde bulunabileceği belirtiliyor.
Transferin ara dönemde gerçekleşmemesi ve Avom'un yeni sözleşme imzalamaması halinde ise Fenerbahçe'nin oyuncuyu 2027 yazında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katma seçeneğini değerlendirebileceği öne sürülüyor.
PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO
Bu sezon Fransa Ligue 1'de 5 karşılaşmada görev alan Arthur Avom, 3 maçta ilk 11'de sahaya çıktı. Genç orta saha henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı.
Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 20 milyon Euro olan Kamerunlu futbolcunun sözleşme durumu, Fenerbahçe'nin transfer planlamasında dikkat çeken unsurlar arasında yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerin oyuncunun durumunu takip ederek transfer için uygun şartların oluşmasını beklediği ifade ediliyor.