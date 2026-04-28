Fenerbahçe’de 6-7 Haziran’da yapılması planlanan seçim kararı sonrası başkan adaylığını ilk açıklayan isim Barış Göktürk oldu.

Göktürk yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe’yi bu karanlık günlerden çıkarmak için güçlü bir yönetimle, maddi manevi gereken her adımı atacak bir ekiple başkanlığa adayım” ifadelerini kullandı.

BARIŞ GÖKTÜRK KİMDİR?

1982 yılında İstanbul’da doğan Barış Göktürk, Saint Benoit Fransız Lisesi ve University of California İşletme Ekonomisi mezunudur. Yıllık yaklaşık 220 milyon dolar ciroya sahip Göktürk Topluluğu bünyesindeki Göktürk Holding’in kurucu Yönetim Kurulu Başkanıdır.

2004-2005 döneminde aile şirketi yönetimine katılan Göktürk, şirketi uluslararası ölçekte faaliyet gösteren bir yapıya dönüştürdü.

2022-2026 yılları arasında İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi olarak görev yapan Göktürk, 2024-2025 döneminde Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu’nda da yer aldı. Aynı zamanda Fenerbahçe Kalkınma Platformu Yürütme Kurulu Başkanı, Sky Medya Grup Onursal Başkanı, Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği (UKUB) ve SAHA İstanbul üyesidir.