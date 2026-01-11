Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe'de derbi zaferinin ardından can sıkan bir gelişme yaşandı.
TEDESCO İLE YILDIZI YENİDEN PARLAMIŞTI
Domenico Tedesco'nun takımın başına geçmesiyle birlikte takımda adeta yeniden doğan ve son dönemde yükselen formuyla adından söz ettiren Levent Mercan, Galatasaray derbisinde sakatlandı.
FENERBAHÇE LEVENT MERCAN'IN SAKATLANDIĞINI AÇIKLADI
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Levent Mercan'ın MR görüntülenmesinin gerçekleştirildiği ve sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen 25 yaşındaki sol bekin tedavisine başlandığı aktarıldı.