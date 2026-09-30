Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'ndaki yürüyüşünü sürdürdü.
Sarı-lacivertliler, ikinci eleme turu rövanşında Belarus temsilcisi Minsk'i 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren gol 34. dakikada Busem Şeker'den geldi. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda skor avantajını korumayı başardı.
MINSK MAÇI 10 KİŞİ TAMAMLADI
Konuk ekip Minsk'te Mariya Demidova, karşılaşmanın 90+4. dakikasında ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
FENERBAHÇE İKİ MAÇTA DA KAZANDI
Deplasmanda oynanan ilk karşılaşmadan 4-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe arsaVev, İstanbul'daki rövanşı da 1-0 kazandı.
Sarı-lacivertliler böylece iki maçta da rakibine üstünlük kurarak toplamda 5-1'lik skorla UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turuna adını yazdırdı.