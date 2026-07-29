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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında deplasmanda Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı.

İlk maçı 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, toplamda 2-1'lik skorla adını 3. eleme turuna yazdırdı.

FENERBAHÇE'NİN 3. TURDAKİ RAKİBİ STURM GRAZ OLDU

Bir üst tura yükselen Fenerbahçe'nin rakibi Avusturya temsilcisi Sturm Graz oldu.

Sarı-lacivertliler, play-off turuna yükselebilmek için iki maç üzerinden oynanacak eşleşmede Avusturya ekibiyle karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA takvimine göre Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nun ilk maçları 4-5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 11 Ağustos tarihinde oynanacak.

İLK MAÇ KADIKÖY'DE

Fenerbahçe, eşleşmenin ilk maçında Kadıköy'de taraftarı önüne çıkacak.

SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Sturm Graz arasında oynanacak karşılaşmaların kesin tarihi, başlama saati ve yayıncı kuruluşu henüz UEFA tarafından açıklanmadı. Resmi programın önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.

HEDEF PLAY-OFF TURU

Fenerbahçe, Sturm Graz engelini geçmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselecek.

Sarı-lacivertliler, play-off turunu da başarıyla geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi lig aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak.