Fenerbahçe'den ara transfer döneminin ilk transferini Anthony Musaba ile gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

MUSABA TEKLİFE OLUMLU YANIT VERDİ

Samsunspor ile sezon başında yaptığı anlaşma gereği sözleşmesinde yurt içi transferi için 6 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunan Musaba'nın Fenerbahçe'den gelen teklife olumlu yanıt verdi.

FENERBAHÇE 4.5 YILLIK ANLAŞMA SAĞLADI

TRT Spor'un haberine göre, Demokratik Kongo asıllı 25 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusuyla yapılan görüşmelerde 4.5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi. Fenerbahçe bu transfer için Karadeniz ekibine oyuncunun serbest kalma maddesinin karşılığı olarak 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

TRANSFER 2 OCAK'TA RESMİYET KAZANACAK

Sezonun ilk yarısında Samsunspor formasıyla çıktığı 22 maçta 6 gol, 4 asistlik performans sergileyen ve çift haneli gol katkısı sağlayarak adından söz ettiren Musaba'nın transferinin 2 Ocak itibarıyla resmiyet kazanması bekleniyor.