UEFA Avrupa Ligi’nin 8. haftasında Fenerbahçe FCSB ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Bükreş National Arena’da oynanan karşılaşmaya baskılı başlayan Fenerbahçe, tehlikeli ataklarla rakibini boğduğu bölümde 19. dakikada İsmail Yüksek’in kafa golüyle öne geçmeyi başardı.

Golden sonra ev sahibi FCSB hızlı ataklarla etkili olurken Fenerbahçe pozisyon üretmekte zorlandı.

FCSB gole yaklaştığı anlarda Ederson’un üst üste yaptığı kritik kurtarışlar takımı ayakta tuttu ve Fenerbahçe devreye 1-0’lık üstünlüğünü koruyarak girdi.

Ederson ikinci yarının başında da kritik bir kurtarış yaparak bıraktığı yerden devam etti.

Fenerbahçe uyarı niteliği taşıyan pozisyonunun ardından baskısını artırarak ikinci gol için yüklendi. Ancak net gol fırsatları yakalayamadı.

Bükreş’te dakikalar 70’i gösterdiğinde FCSB oyuna sonradan giren Cisotti’nin golüyle beraberliği yakaladı.

Golden sonra bir süreliğine maçta kontrolü kaybeden Fenerbahçe kalesinde yine tehlike yaşadı.

Son dakikalarda karşılıklı girilen pozisyonlardan da gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılarak puanını 12’ye yükseltti.

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde lig etabını 19. sırada tamamladı.

FCSB-FENERBAHÇE İLK 11'LER

FCSB : Tarnovanu, Pantea, Graovac, Ngezana, Radunovic, Alhassan, Lixandru, Miculescu, Olaru, Politic, Thiam

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Çağlar, Jayden, Semedo, İsmail, Fred, Nene, Talisca, Kerem, En-Nesyri

FCSB 1-1 FENERBAHÇE (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Nenad Minakovic'in ilk düdüğüyle zorlu mücadele başladı.

EDERSON GOLE İZİN VERMEDİ

10' Politic'in ceza sahası dışından şutunda Ederson topu köşeden çeldi.

FENERBAHÇE TEHLİKELİ GELDİ

15' Semedo'nun ortasında ön direkteki Nene'den önce Ngezana son anda araya girerek topu kornere uzaklaştırdı.

EN-NESYRI'NİN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

17' Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda kaleciden seken topu tamamlayan En-Nesyri için ofsayt bayrağı kalktı. Gol geçersiz sayıldı.

GOOOLLL! Kerem’in ortasında İsmail harika yükseldi ve uçarak topu ağlara gönderdi! ⚽️ pic.twitter.com/cAhNZSspKA — TRT Spor (@trtspor) January 29, 2026

FENERBAHÇE İSMAİL YÜKSEK İLE ÖNE GEÇTİ

19' Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında İsmail Yüksek kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe Bükreş'te 1-0 öne geçti.

EDERSON OLARU'YA GOL İZNİ TANIMADI

30' Kısa paslaşmalarla ceza sahası içerisine giren Olaru'nun dar açıdan çektiği şutta Ederson topu çeldi.

EDERSON BİR KURTARIŞ DAHA YAPTI

32' Miculescu defans arkasına sızan Miculescu Ederson ile karşı karşıya kaldı. Vuruş anında dengesini kaybeden Miculescu'nun şutunda Ederson topu kurtardı.

EDERSON KALESİNDE DEVLEŞTİ

34' Thiam'ın çaprazdan şıutunda Ederson bir kez daha harika bir refleksle topu çelmeyi başardı.

NENE'NİN UZAKTAN ŞANSINI DENEDİ

44' Sağ kanattan topla birlikte ceza sahası önüne kadar kateden Dorgeles Nene, şutunda isabeti bulamadı.

İY: FCSB 0-1 FENERBAHÇE

Ederson ikinci yarıda da tutmaya devam ediyor! 🙂 pic.twitter.com/O94RmBiQch — TRT Spor (@trtspor) January 29, 2026

EDERSON İKİNCİ YARIYA DA HARİKA BAŞLADI

50' FCSB tehlikeli geldi. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Olaru'nun şutunda Ederson ilk yarıda bıraktığı yerden kurtarışlarına devam etti.

TALISCA UZAKTAN KALEYİ YOKLADI

56' Anderson Talisca ceza sahası dışından sert bir şutla kaleyi yokladı. Tarnovanu topu güçlükle çeldi.

FENERBAHÇE KEREM İLE GOLE YAKLAŞTI

58' En-Nesyri'nin pasında rakibini bire birde yakalayan Kerem şık bir çalımla sıyrılarak şutunu çekti. Ancak kalesini erken terk ederek açıyı kapatan Tarnovanu gol pozisyonunu önledi.

FCSB, Cisotti’nin attığı golle skoru 1-1’e getirdi. pic.twitter.com/zt0Y1mcSTW — TRT Spor (@trtspor) January 29, 2026

FCSB BERABERLİĞİ YAKALADI

70' FCSB, oyuna sonradan dahil olan İtalyan oyuncu Cisotti'nin golüyle skorda eşitliği yakaladı.

FCSB İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI

77' FCSB ikinci gole yaklaştı. Thiam'ın ceza sahası içerisinde çektiği şutta top direğin üstünden dışarı çıktı.

KEREM NET FIRSATTAN YARARLANAMADI

80' Semedo sağ kanattan ceza sahası içerisine girerek Kerem'e pasını aktardı. Şutunda isabeti bulamayan Kerem net fırsattan yararlanamadı.

FCSB İÇİN ŞANS ANI

83' Oosterwolde'nin kale önüne gönderdiği sert topta FCSB savunmasından ters vuruş geldi. Kaleci Tarnovanu yakın mesafede gelen topu son anda çeldi.

ASENSIO UZAKTAN ŞANSINI DENEDİ

85' Asensio'nun uzaktan köşeye gönderdiği sert şuttan Tarnovanu başarılı.

EDERSON'DAN SON ANDA KURTARDI

89' Popescu'nun ceza içinde çektiği şutta Ederson köşeye giden topu çıkararak golü önledi.