Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem FBI Türk şüpheli için 7 milyon TL ödül koydu: En Çok Aranan Dolandırıcılar listesinde

FBI Türk şüpheli için 7 milyon TL ödül koydu: En Çok Aranan Dolandırıcılar listesinde

FBI, ABD Savunma Bakanlığı'nı dolandırdığı ve standart altı askeri parçaları tedarik zincirine soktuğu iddiasıyla aranan Türk vatandaşı Onur Şimşek'in yakalanmasını sağlayacak bilgi için yaklaşık 7 milyon TL (150 bin dolar) ödül verileceğini duyurdu.

Faruk Can Ünlüyurt Faruk Can Ünlüyurt
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FBI Türk şüpheli için 7 milyon TL ödül koydu: En Çok Aranan Dolandırıcılar listesinde - Resim: 1

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Türk vatandaşı Onur Şimşek'i "En Çok Aranan Dolandırıcılar" listesine ekledi. FBI, Şimşek'in yakalanmasını ve mahkum edilmesini sağlayacak bilgiler için 150 bin dolara kadar ödül verileceğini açıkladı.

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FBI Türk şüpheli için 7 milyon TL ödül koydu: En Çok Aranan Dolandırıcılar listesinde - Resim: 2

ASKERİ PARÇALARI TÜRKİYE'DE ÜRETTİRDİĞİ İDDİASI

FBI'ın açıklamasına göre Onur Şimşek ve diğer şüpheliler, Nisan 2019 ile Şubat 2022 arasında Florida'da faaliyet gösteren bir şirketi paravan olarak kullanarak ABD Savunma Bakanlığı'nın kritik askeri parça ihalelerini aldı.

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FBI Türk şüpheli için 7 milyon TL ödül koydu: En Çok Aranan Dolandırıcılar listesinde - Resim: 3

Yetkililer, söz konusu parçaların gerçekte Türkiye'de üretildiğini, daha sonra ABD'ye gönderilerek burada yeniden paketlendiğini ve gerekli denetimlerden geçmiş gibi gösterildiğini öne sürdü.

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FBI Türk şüpheli için 7 milyon TL ödül koydu: En Çok Aranan Dolandırıcılar listesinde - Resim: 4

HAKKINDA 8 AYRI SUÇLAMA BULUNUYOR

ABD'nin Florida Orta Bölgesi Federal Bölge Mahkemesi, 25 Ekim 2023'te Onur Şimşek hakkında federal yakalama kararı çıkardı.

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FBI Türk şüpheli için 7 milyon TL ödül koydu: En Çok Aranan Dolandırıcılar listesinde - Resim: 5

Şimşek hakkında;

ABD hükümetini dolandırmak için komplo kurmak,
Elektronik iletişim yoluyla dolandırıcılık yapmak,
Elektronik iletişim yoluyla dolandırıcılık için komplo kurmak,
Kara para aklamak,
Kara para aklamak için komplo kurmak,
İhracat kontrolü ihlallerinde bulunmak için komplo kurmak,
2018 tarihli İhracat Kontrol Reformu Yasası'nı ihlal etmek,
Silah İhracatı Kontrol Yasası'nı ihlal etmek
olmak üzere sekiz ayrı suçlama yöneltiliyor.

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FBI Türk şüpheli için 7 milyon TL ödül koydu: En Çok Aranan Dolandırıcılar listesinde - Resim: 6

"ULUSAL GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE ATABİLİRDİ"

FBI Tampa Bölümü'nden Sorumlu Özel Ajan Rodney E. Crawford, iddia edilen dolandırıcılığın ABD'nin ulusal güvenliğini ciddi şekilde riske atabileceğini belirterek, kurumun tedarik dolandırıcılığına yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdüreceğini söyledi.

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FBI Türk şüpheli için 7 milyon TL ödül koydu: En Çok Aranan Dolandırıcılar listesinde - Resim: 7

ABD Florida Orta Bölgesi Başsavcısı Gregory W. Kehoe ise Onur Şimşek'in 2018 yılında ABD hükümetiyle iş yapmasının yasaklandığını, buna rağmen Savunma Bakanlığı'yla sözleşmeler imzalayarak gerçekleri gizlediğini ve sahte beyanlarda bulunduğunu iddia etti.

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FBI Türk şüpheli için 7 milyon TL ödül koydu: En Çok Aranan Dolandırıcılar listesinde - Resim: 8

STANDART ALTI PARÇALAR TEDARİK ZİNCİRİNE SOKULDU İDDİASI

ABD Savunma Bakanlığı Genel Müfettişlik Ofisi'ne bağlı Savunma Suçları Soruşturma Servisi (DCIS), Şimşek'in Savunma Lojistik Ajansı'na sahte sertifikalar sunduğunu ve standartların altında kalan askeri parçaları ABD ordusunun tedarik zincirine dahil ettiğini öne sürdü.

Öte yandan FBI, Onur Şimşek'in halen Türkiye'de bulunduğunu değerlendirdiklerini açıkladı.

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