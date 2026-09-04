FBI Türk şüpheli için 7 milyon TL ödül koydu: En Çok Aranan Dolandırıcılar listesinde

Şimşek hakkında;

ABD hükümetini dolandırmak için komplo kurmak,

Elektronik iletişim yoluyla dolandırıcılık yapmak,

Elektronik iletişim yoluyla dolandırıcılık için komplo kurmak,

Kara para aklamak,

Kara para aklamak için komplo kurmak,

İhracat kontrolü ihlallerinde bulunmak için komplo kurmak,

2018 tarihli İhracat Kontrol Reformu Yasası'nı ihlal etmek,

Silah İhracatı Kontrol Yasası'nı ihlal etmek

olmak üzere sekiz ayrı suçlama yöneltiliyor.