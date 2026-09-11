Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi'ndeki Ana Marmara Fayı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.
Fay bizimle konuşuyor: Marmara Depremi’nin sırrı kablolarda mı gizli?
Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi'ndeki Ana Marmara Fayı'nın derin davranışının DAS teknolojisiyle denizaltı telekomünikasyon kabloları üzerinden daha ayrıntılı izlenebildiğini belirtti.İbrahim Doğanoğlu
Bektaş, açıklamasını sosyal medya platformu X üzerinden yaptı.
Deniz tabanındaki ölçümlerin sınırlı kaldığını belirtti.
Bunun nedeninin kalın denizel sedimanlar olduğunu ifade etti.
Bu durumun fayın derin davranışının tam olarak ortaya konulmasını zorlaştırdığını aktardı.
Bektaş, telekomünikasyon fiber kablolarına da dikkat çekti.
Bu kabloların DAS teknolojisiyle kullanılabildiğini belirtti.
DAS teknolojisinin kabloları binlerce sanal sensöre dönüştürdüğünü söyledi.
Kablolar üzerinden alınan sinyallerin kilometreler boyunca kaydedilebildiğini aktardı.
Bu sayede fayın ürettiği sinyallerin daha ayrıntılı izlenebildiğini ifade etti.
Bektaş, Ana Marmara Fayı'nın doğrudan görülemediğini belirtti.
Ancak fayın ürettiği sinyallerin artık daha ayrıntılı şekilde takip edilebildiğini vurguladı.
Bektaş, elde edilen sinyallerin doğru yorumlanmasının önemine dikkat çekti.