Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Fay bizimle konuşuyor: Marmara Depremi’nin sırrı kablolarda mı gizli?

Fay bizimle konuşuyor: Marmara Depremi’nin sırrı kablolarda mı gizli?

Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi'ndeki Ana Marmara Fayı'nın derin davranışının DAS teknolojisiyle denizaltı telekomünikasyon kabloları üzerinden daha ayrıntılı izlenebildiğini belirtti.

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
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Fay bizimle konuşuyor: Marmara Depremi’nin sırrı kablolarda mı gizli? - Resim: 1

Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi'ndeki Ana Marmara Fayı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

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Fay bizimle konuşuyor: Marmara Depremi’nin sırrı kablolarda mı gizli? - Resim: 2

Bektaş, açıklamasını sosyal medya platformu X üzerinden yaptı.

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Fay bizimle konuşuyor: Marmara Depremi’nin sırrı kablolarda mı gizli? - Resim: 3

Deniz tabanındaki ölçümlerin sınırlı kaldığını belirtti.

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Fay bizimle konuşuyor: Marmara Depremi’nin sırrı kablolarda mı gizli? - Resim: 4

Bunun nedeninin kalın denizel sedimanlar olduğunu ifade etti.

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Fay bizimle konuşuyor: Marmara Depremi’nin sırrı kablolarda mı gizli? - Resim: 5

Bu durumun fayın derin davranışının tam olarak ortaya konulmasını zorlaştırdığını aktardı.

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Fay bizimle konuşuyor: Marmara Depremi’nin sırrı kablolarda mı gizli? - Resim: 6

Bektaş, telekomünikasyon fiber kablolarına da dikkat çekti.

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Fay bizimle konuşuyor: Marmara Depremi’nin sırrı kablolarda mı gizli? - Resim: 7

Bu kabloların DAS teknolojisiyle kullanılabildiğini belirtti.

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Fay bizimle konuşuyor: Marmara Depremi’nin sırrı kablolarda mı gizli? - Resim: 8

DAS teknolojisinin kabloları binlerce sanal sensöre dönüştürdüğünü söyledi.

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Fay bizimle konuşuyor: Marmara Depremi’nin sırrı kablolarda mı gizli? - Resim: 9

Kablolar üzerinden alınan sinyallerin kilometreler boyunca kaydedilebildiğini aktardı.

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Fay bizimle konuşuyor: Marmara Depremi’nin sırrı kablolarda mı gizli? - Resim: 10

Bu sayede fayın ürettiği sinyallerin daha ayrıntılı izlenebildiğini ifade etti.

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Fay bizimle konuşuyor: Marmara Depremi’nin sırrı kablolarda mı gizli? - Resim: 11

Bektaş, Ana Marmara Fayı'nın doğrudan görülemediğini belirtti.

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Fay bizimle konuşuyor: Marmara Depremi’nin sırrı kablolarda mı gizli? - Resim: 12

Ancak fayın ürettiği sinyallerin artık daha ayrıntılı şekilde takip edilebildiğini vurguladı.

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Fay bizimle konuşuyor: Marmara Depremi’nin sırrı kablolarda mı gizli? - Resim: 13

Bektaş, elde edilen sinyallerin doğru yorumlanmasının önemine dikkat çekti.

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