Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Shabab’ı çalıştıran ve bir süre dinlenmeye çekilen Fatih Terim, yeşil sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. Suudi Arabistan Pro Ligi ekibi Al-Shabab, tecrübeli hocayı yeniden takımın başına getirmek için harekete geçti.

Takımın gidişatından şikayetçi olan Al-Shabab yönetimi, Fatih Terim’i ikna etmeye kararlı ve resmi görüşmelerin başladığı aktarıldı.

Galatasaray ile sayısız kupa kaldıran, Milan ve Fiorentina gibi Avrupa devlerini de çalıştıran Fatih Terim, Suudi Arabistan futbolunun yakından takip ettiği bir isim. Al-Shabab’ın Terim’e geniş yetkiler ve yüksek maaş teklif ettiği, görüşmelerin olumlu ilerlediği bildirildi.

Anlaşma sağlanırsa, 72 yaşındaki tecrübeli hoca, kariyerinde yeni bir sayfa açacak ve Suudi Arabistan Pro Ligi’nde yeniden boy gösterecek.