Gazeteci Fatih Atik, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un tutuklanmadan önce yaptığı savunmaya ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Erkol’un mahkemede dile getirdiği ifadelerin tartışma yaratabileceğini belirten Atik, özellikle gelir artışına yönelik sözlere işaret etti.

Atik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol tutuklanmadan önceki son savunmasında hakkındaki iddiaları reddetti ve tek tek açıklama getirdi.

Ancak siyasete girince konumundan dolayı gelirinin arttığını kayda geçirdi. “Siyasete girdim, tanındım, daha çok iş teklifi aldım, gelirim arttı…” Fakat bu artışın İzmir’deki kooperatifle ilgili olmadığını imza yetkisi bulunmadığını anlattı.

Bazen bir cümle, uzun uzun anlatılandan daha fazlasını söyler.

Siyasi görev ile ticari kazanç arasındaki çizgi bu kadar net (!) tarif edilince, geriye sadece şu soru kalıyor:

Bu bir savunma mı, yoksa itiraf mı?"