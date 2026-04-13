Yargı teşkilatında gözler 2026 yaz kararnamesine çevrildi. 81 ili kapsayan değerlendirmelerde, farklı dönemlerde göreve başlayan Cumhuriyet başsavcılarının aynı süreçte yeniden ele alınacağı bir tablo ortaya çıktı.

SONTV’nin yargı kulislerinden edindiği bilgiler ve saha verilerine göre, 2026 yılı yaz kararnamesine ilişkin hazırlık süreci başladı. Başsavcıların görev süreleri, atama takvimi ve illerde yürütülen adli faaliyetler birlikte değerlendiriliyor.

Son yıllardaki kararname verileri incelendiğinde, 2022 yılında 33 il başsavcısı değişimiyle zirveye ulaşıldığı, 2023 ve 2024’te bu sayının 20 seviyesinde kaldığı, 2025’te ise yeniden artarak 24’e çıktığı görülüyor. 2026 yılına girilirken Mart ayında yapılan atamalarla birlikte yeni bir sürecin başladığı ifade ediliyor.

GÖREV SÜRESİ DOLANLAR ÖNE ÇIKIYOR

Haziran 2022 kararnamesiyle göreve başlayan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz yaklaşık dört yıllık görev süreleriyle yeniden değerlendirme kapsamına giriyor.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç’ın da dört yılı aşan görev süresiyle aynı grupta yer aldığı belirtiliyor.

Temmuz 2023 atamalarıyla göreve başlayan Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan ve Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete’nin de üç yıllık süreye yaklaşması nedeniyle gündemde olduğu ifade ediliyor.

SON ATAMALAR VE YENİ DÖNEM

Daha yakın dönemde Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse (Ocak 2024), İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan (Ekim 2024), Konya Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban (Haziran 2025) ve Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol’un (Haziran 2025) göreve başladığı hatırlatılıyor.

2026 yılıyla birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Beşir Güven’in Şubat ayında göreve başlamasıyla yeni dönemin ilk kritik adımlarının atıldığı belirtiliyor.

ZİNCİR ATAMA MODELİ DİKKAT ÇEKİYOR

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na yapılan atamalar sonrası oluşan boşlukların, iller arasında zincirleme değişimlere yol açtığı ifade ediliyor. Diyarbakır ve Bursa’yı kapsayan ara kararnamede Erdal Kuruçay’ın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Mustafa Çelenk’in Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanması ve Ramazan Solmaz’ın Yargıtay’a alınması bu sürecin örnekleri arasında gösteriliyor.

İstanbul merkezli atamalarda ise Zafer Koç’un Yargıtay’a geçişi sonrası Fatih Dönmez’in İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildiği, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş’ün Yargıtay’a alınmasının ardından Doç. Dr. Barış Duman’ın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandığı ve Beykoz’dan Bakırköy’e uzanan yeni bir hat oluştuğu belirtiliyor.

“GÜRLEK ETKİSİ” VE MERKEZ KADRO

Adalet Bakanı Akın Gürlek döneminde İstanbul merkezli kadro yapısının etkisinin arttığı değerlendiriliyor. Can Tuncay’ın Adalet Bakan Yardımcılığı ve HSK 1. Daire üyeliği görevlerini yürütmesi, bu yapının kararname süreçlerine yansıması olarak yorumlanıyor.

Bakanlık merkezinde yapılan değişikliklerle birlikte Cahit Cihad Sarı’nın Personel Genel Müdürü, Ömer Örücü’nün HSK Genel Sekreter Yardımcısı olarak görevlendirilmesi de dikkat çekiyor.

HAZİRAN TAKVİMİ VE BEKLENTİ

Yargı kulislerinde, 2026 yaz kararnamesinin 12 Haziran takvimi üzerinden şekillendiği ifade ediliyor. HSK Genel Sekreteri Ahmet Uğuz koordinasyonunda yürütülen süreçte, illere ilişkin dosyaların çok yönlü değerlendirildiği belirtiliyor.

Görev süresinin yanı sıra operasyon sayıları, soruşturma yoğunluğu ve adli performansın da dikkate alındığı vurgulanıyor.

Mevcut tabloya göre 2026 yaz kararnamesinde 25 ila 30 ilde başsavcı değişimi ihtimali öne çıkarken, bu rakamın 2022 seviyelerine yaklaşabileceği konuşuluyor.