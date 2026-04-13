İsrail’de istihbaratın zirvesinde dikkat çeken bir değişim yaşandı. Başbakan Binyamin Netanyahu’nun yakın çalışma ekibinde yer alan bir isim, ülkenin en kritik kurumlarından birinin başına getirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Tümgeneral Roman Goffman’ın Mossad Direktörlüğü görevine atandığını duyurdu. Netanyahu’nun askeri sekreteri olarak görev yapan Goffman’ın ataması, ilgili komitenin onayının ardından resmiyet kazandı.

Açıklamaya göre, eski İsrail Yüksek Mahkemesi Başkanı Asher Grunis’in başkanlığını yaptığı komitenin olumlu görüş bildirmesi üzerine atama süreci tamamlandı ve Netanyahu tarafından imzalandı.

Goffman’ın, mevcut Mossad Direktörü David Barnea’dan 2 Haziran’da görevi devralacağı ve kurumun başında 5 yıl kalacağı belirtildi.

ATAMA TARTIŞMA YARATTI

Öte yandan söz konusu atama, İsrail güvenlik çevrelerinde tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı eski Mossad yetkililerinin, Goffman’ın istihbarat tecrübesinin sınırlı olduğu gerekçesiyle karara eleştirel yaklaştığı ifade edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN’a yansıyan değerlendirmelerde, Goffman’ın Mossad’ın temel operasyonel yapısına yeterince hâkim olmadığı yönünde görüşler dile getirildi.