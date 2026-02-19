Dizide başlayan arkadaşlıkları kısa sürede romantik bir ilişkiye dönüşen ikilinin birlikteliği doludizgin devam ederken ikilinin ayrıldığı iddia edildi.

Hayranları tarafından sık sık evlilik sorularıyla karşılaşan çiftten güzel haber beklenirken ikilinin birlikteliğinin sona erdiği magazin gündemine bomba gibi düştü.

BİRLİKTE ÇEKİNDİKLERİ FOTOĞRAF KARELERİNİ KALDIRDILAR

Tumbar ve Koçak’ın Instagram hesaplarında birlikte paylaştıkları fotoğrafları kaldırmaları, ayrılık söylentilerini beraberinde getirdi. Öte yandan çiftin sosyal medyada hâlâ birbirini takip etmesi, iddiaları daha da gizemli hâle getirdi.

YAPTIĞI PAYLAŞIM DİKKATLERDEN KAÇMADI

Ayrılık haberlerinin gündeme gelmesinden kısa süre önce Tumbar’ın yaptığı bir paylaşım ise dikkatlerden kaçmadı. Ünlü oyuncu, Instagram hikâyesinde “Sana… Aradığını bulman dileğiyle” sözünü alıntılayarak yayımladı. Bu paylaşım, hayranları tarafından manidar bulundu ve ayrılık iddialarını güçlendirdi.