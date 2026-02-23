İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 17 yaşındaki Timur Cihantimur’a çarparak ölümüne sebep olduğu Oğuz Murat Aci davasında; anne Eylem Tok ve baba Bülent Cihantimur hakkında 10'ar yıl hapis cezası talep edildi.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Oğuz Murat Aci’nin yaşamını yitirdiği olay ile ilgili yürütülen ilk soruşturma tamamlandı.

Şüpheli Timur Cihantimur’u olay yerinden uzaklaştırdıkları ve delilleri kararttıkları iddia edilen anne Eylem Tok ile baba Bülent Cihantimur’un da aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” ve “Suçluyu kayırma” suçlarından 10’ar yıla kadar hapis cezası istendi.

İDDİANAMEDE TANIK BEYANLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede yer alan tanık beyanlarına göre; araçta sürücünün üç arkadaşı daha yer alıyordu. Öte yandan iddianamede, Cihantimur’un aracı hızlı kullandığı ve seyir halindeyken telefonla konuştuğu bilgisi yer aldı.

Kazadan sonra anne Eylem Tok'un Ayşe Ceren Saltoğlu ile kazanın olduğu yere gelerek oğlu Timur Cihantimur ve arkadaşlarını alıp olay yerinden ayrıldığı ifade edildi.

Bu süreçte sürücüye alkol testi gerçekleştirilmediği ve resmi ifadesinin alınmadığının altı çizildi.

İddianamede, yaralılardan İbrahim Gümüş’e ait cep telefonunun bölgede bulunduğu, Zekai Hakkı Dorum tarafından alındığı, ardından Kerem Ataç’a verildiği ve telefonun Kemer Country sitesinin duvarına bırakıldığından bahsedildi. Site güvenliğinin telefonu muhafaza altına aldığı, bu esnada şüpheliler Adem Kızıltepe ve Eylem Tok ile Demir Orhan Öcalgiray’ın annesi Berna Öcalgiray’ın siteye geldikleri, Tok ile Kızıltepe’nin beraber hareket ederek delil niteliğindeki telefonu aldıkları ve bu eylemin “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçunu oluşturduğu ifade edildi.

“KAÇIŞI BİLMİYORDUM” SAVUNMASI ÇÜRÜTÜLDÜ

Savcılık, Bülent Cihantimur’un “kaçış planından haberim yoktu” niteliğindeki açıklamasını, tarafların aynı ikamette hazırlık yaptıkları, berabe yola çıktıkları ve valiz aktarımı yapıldığı yönündeki tespitlerle çeliştiği gerekçesiyle kabul etmedi.

10 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Sonuç olarak savcılık, aralarında Eylem Tok ve Bülent Cihantimur’un da bulunduğu 5 şüpheli hakkında “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” ve “Suçluyu kayırma” suçlarından 10’ar yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da 1 Mart tarihinde 2023 yılında yaşanan olayda, seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış ve yol kenarına çekilmişti.

Araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış ve yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazaya sebep olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un annesini araması üzerine olay yerine gelen Eylem Tok, oğlunu önce Mısır'a, daha sonra ise ABD'ye kaçırmıştı. Boston'da gözaltına alınarak tutuklanan Cihantimur ve Tok, Türkiye'ye iade edildi ve yargılanmalarına Türkiye'de devam ediyordu.