Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam ‘Evim yanmasın’ diye bahçe hortumuyla alevlere siper oldu

‘Evim yanmasın’ diye bahçe hortumuyla alevlere siper oldu

Erzurum’un Palandöken ilçesinde atıl durumdaki bir garajda çıkan yangın mahallede büyük paniğe yol açtı. Kısa sürede büyüyen alevler yakındaki binaları tehdit ederken, bitişikteki apartmanda oturan bir vatandaş evini korumak için bahçe hortumuyla alevlere müdahale etti.

Kaynak: DHA
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‘Evim yanmasın’ diye bahçe hortumuyla alevlere siper oldu - Resim: 1

Erzurum’da atıl durumdaki bir garajda çıkan yangında, alevlerin evine sıçramasından endişe eden bir vatandaş bahçe hortumuyla müdahalede bulundu. Yangın sırasında kolundan hafif yaralanan bir kişi hastaneye sevk edildi.

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‘Evim yanmasın’ diye bahçe hortumuyla alevlere siper oldu - Resim: 2

Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi 2'nci Buket Sokak'ta bulunan atıl durumdaki garajda çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevrede endişe yaratırken, garajın arkasındaki apartmanda oturan bir vatandaş bahçe hortumuyla evini levlerden korumak için uzun süre su tuttu.

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‘Evim yanmasın’ diye bahçe hortumuyla alevlere siper oldu - Resim: 3
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‘Evim yanmasın’ diye bahçe hortumuyla alevlere siper oldu - Resim: 4

Üç araçla olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından kontrol altına aldı.

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‘Evim yanmasın’ diye bahçe hortumuyla alevlere siper oldu - Resim: 5

Söndürme çalışmaları sırasında garajda mutfak tüpü bulunduğunu fark eden itfaiye erleri, olası patlama riskine karşı tüpü önce tazyikli suyla soğuttu. Ardından güvenli alana taşıyarak olası tehlikeyi önledi.

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‘Evim yanmasın’ diye bahçe hortumuyla alevlere siper oldu - Resim: 6

Yangını endişeyle izleyen ve yanan garajının önünden ayrılmak istemeyen sahibini polis memuru, zarar görmemesi için ikna ederek güvenli bölgeye uzaklaştırdı.

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‘Evim yanmasın’ diye bahçe hortumuyla alevlere siper oldu - Resim: 7

Yangında kolundan hafif yaralanan 1 kişiye olay yerine sevk edilen ambulanstaki sağlık ekipleri müdahale etti. Polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

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‘Evim yanmasın’ diye bahçe hortumuyla alevlere siper oldu - Resim: 8
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‘Evim yanmasın’ diye bahçe hortumuyla alevlere siper oldu - Resim: 9
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‘Evim yanmasın’ diye bahçe hortumuyla alevlere siper oldu - Resim: 10
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