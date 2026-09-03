BİR TELEFON PARASINA EV
Ukrayna’da savaşın neden olduğu iç göç, bazı kırsal bölgelerde beklenmedik bir emlak hareketliliğine yol açtı. Çernihiv bölgesindeki köylerde oldukça düşük fiyatlarla satılan evler, çatışma bölgelerinden ayrılan ailelerin yeni adresi oldu.
Ev fiyatlarını görenler köye akın etti: Bir telefon parasına ev sahibi oluyorlar
Ukrayna’da çatışmalardan uzaklaşan ailelerin yöneldiği köylerde konut piyasası hareketlendi. Evlerin yaklaşık 96 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkması talebi artırırken, bir köyde oturulabilir boş konut kalmadı.Kaynak: Diğer
BİR TELEFON PARASINA EV
KÖYDE SATILIK EV KALMADI
Bölgedeki Khrypivka köyü son üç yılda yoğun göç aldı. Özellikle çatışmaların etkili olduğu bölgelerden gelen ailelerin ilgisi nedeniyle köydeki kullanılabilir boş konutların tamamına yakını doldu. Artan talep, ev fiyatlarını da kısa sürede yukarı taşıdı.
FİYATLAR 193 BİN TL’DEN BAŞLIYOR
Daha önce yaklaşık 2 bin dolar seviyesinde olan ev fiyatları talebin artmasıyla yükseldi. Altyapısı eksik konutlar yaklaşık 4 bin dolardan, yani 193 bin TL seviyesinden alıcı bulurken; doğal gazı ve merkezi su sistemi bulunan bakımlı evlerin fiyatı 5 bin ila 7 bin dolar arasında değişiyor.
96 BİN TL’LİK EVLER DE VAR
Khrypivka’da satılık konut kalmayınca ev arayanların rotası komşu Pivnivshchyna köyüne çevrildi. Burada satışta olduğu belirtilen iki evin her biri için, resmi işlem masrafları hariç yaklaşık 2 bin dolar, yani 96 bin 630 TL isteniyor.
BELEDİYE EVLERİ YENİLİYOR
Yerel yönetim de Kharkiv, Sumy ve Kherson gibi çatışmaların yoğun olduğu bölgelerden gelen aileler için harekete geçti. Belediye bünyesine alınan bazı konutlar, hayır kuruluşlarının desteğiyle yenilenerek yeniden yaşanabilir hale getiriliyor.
10 YIL SONRA EVİN SAHİBİ OLUYORLAR
Proje kapsamında altyapısı bulunmayan evlere merkezi su hatları da döşeniyor. Yerinden edilmiş aileler yenilenen konutlara 10 yıllık kira sözleşmesiyle yerleştiriliyor. Sürenin tamamlanmasının ardından ise evlerin mülkiyetinin ailelere devredilmesi öngörülüyor.
KÖYÜN NÜFUSU YENİDEN ARTTI
Göç dalgası, nüfusu uzun süredir azalan bölgenin demografik yapısını da değiştirdi. Khrypivka ve Pivnivshchyna’da 67’den fazla yerinden edilmiş kişinin yaşadığı belirtilirken, Khrypivka’daki çocuk sayısı 72’ye yükseldi. Yerel verilere göre kullanılamaz durumdaki 44 harabe ev dışında köydeki yaşam alanlarının tamamı dolmuş durumda.