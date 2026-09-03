Ev fiyatlarını görenler köye akın etti: Bir telefon parasına ev sahibi oluyorlar

96 BİN TL’LİK EVLER DE VAR

Khrypivka’da satılık konut kalmayınca ev arayanların rotası komşu Pivnivshchyna köyüne çevrildi. Burada satışta olduğu belirtilen iki evin her biri için, resmi işlem masrafları hariç yaklaşık 2 bin dolar, yani 96 bin 630 TL isteniyor.