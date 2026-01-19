Basketbol Avrupa Ligi'nde 7. kez çift maç haftası heyecanı yaşanacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 23. hafta müsabakaları yarın ve 21 Ocak Çarşamba günü, 24. hafta karşılaşmaları ise 22 Ocak Perşembe ve 23 Ocak Cuma günü oynanacak. Bu yoğun program, takımların dayanıklılığını ve stratejik derinliğini test edecek nitelikte. Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, bu haftada kritik maçlara çıkarak ligdeki konumlarını güçlendirme fırsatı yakalayacak. Özellikle Anadolu Efes'in son dönemde yaşadığı sıkıntılar, taraftarları yakından ilgilendirirken, Fenerbahçe Beko'nun istikrarlı performansı dikkat çekiyor.

ANADOLU EFES'İN ZORLU BULGARİSTAN VE YUNANİSTAN SEFERİ

Anadolu Efes, çift maç haftasına yarın TSİ 20.30'da Bulgaristan'da Hapoel IBI takımıyla oynayacağı karşılaşmayla başlayacak. Lacivert-beyazlı ekip, bu maçta galibiyet arayarak moral depolamayı hedefliyor. Ardından 22 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da evinde Yunanistan'ın güçlü temsilcisi Olympiakos'u ağırlayacak. Bu iki maç, Anadolu Efes için adeta bir dönüm noktası niteliğinde. Geride kalan haftalarda 6 galibiyet ve 16 yenilgiyle ligde 18. sırada yer alan takım, bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da bekleneni veremedi. Özellikle Avrupa Ligi'nde oynadığı son 6 maçı kaybetmesi, teknik ekibi ve oyuncuları alarma geçirdi. Takım kaptanı Shane Larkin'in liderliğinde toparlanma sinyalleri verse de, savunma zaafları ve hücumdaki etkisizliğin giderilmesi şart. Anadolu Efes'in bu haftaki performansı, play-off umutlarını doğrudan etkileyecek.

FENERBAHÇE BEKO'NUN İTALYA VE İSPANYA ÇİFTE MÜCADELESİ

Fenerbahçe Beko ise haftaya 21 Ocak Çarşamba günü TSİ 22.30'da İtalya deplasmanında Virtus Bologna ile kozlarını paylaşarak başlayacak. Sarı-lacivertli ekip, bu zorlu deplasman maçından puanlarla dönmeyi planlıyor. Ardından 23 Ocak Cuma günü saat 20.45'te evinde İspanya'nın güçlü takımlarından Baskonia'yı konuk edecek. Bir maçı eksik olmasına rağmen ligde 14 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 3. sırada yer alan Fenerbahçe Beko, son olarak Valencia Basket'i 82-79 yenerek moral buldu. Nigel Hayes-Davis ve Scottie Wilbekin gibi yıldız oyuncuların katkısıyla istikrarlı bir grafik çizen takım, çift maç haftasında da zirve yarışını sürdürmek istiyor. Teknik direktör Georgios Bartzokas, rotasyonun önemine vurgu yaparak oyuncularını dinlendirme stratejisi uygulayacak. Fenerbahçe'nin bu haftaki maçları, Avrupa'daki iddiasını pekiştirecek nitelikte. Sarı-lacivertliler, evindeki son galibiyet serisini deplasman performansıyla birleştirmeyi hedefliyor.

Avrupa Ligi'nde 23 ve 24. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

- 23. hafta

Yarın:

20.15 Olympiakos (Yunanistan)-Maccabi Rapyd (İsrail)

20.30 Hapoel IBI (İsrail)-Anadolu Efes

20.45 Monaco (Fransa)-Kızılyıldız (Sırbistan)

22.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Zalgiris (Litvanya)

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Kosner Baskonia (İspanya)

22.30 Bayern Münih (Almanya)-Partizan (Sırbistan)

22.30 Valencia Basket (İspanya)-Paris Basketbol (Fransa)

22.30 Barcelona (İspanya)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)

22.45 Real Madrid (İspanya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

21 Ocak Çarşamba:

22.30 Virtus Bologna (İtalya)-Fenerbahçe Beko

- 24. hafta

22 Ocak Perşembe:

20.30 Anadolu Efes-Olympiakos

22.05 Maccabi Rapyd-Panathinaikos AKTOR

22.30 EA7 Emporio Armani Milan-Zalgiris

22.30 Bayern Münih-Valencia Basket

22.45 Real Madrid-Monaco

23.00 Paris Basketbol-Dubai Basketbol

23 Ocak Cuma:

20.45 Fenerbahçe Beko-Kosner Baskonia

22.30 Virtus Bologna-Kızılyıldız

22.30 Partizan-Hapoel IBI

22.45 LDLC ASVEL-Barcelona