1990 Dünya Kupası’nı kazanan Almanya Milli Takımı’nın efsane isimlerinden Pierre Littbarski, Galatasaray forması giyen Leroy Sané hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sport1’e konuşan Littbarski, Sané’nin Galatasaray'daki performansını eleştirerek, “Leroy Sane’yi kadroya almam. Çünkü Dünya Kupası’nı kazanmak için gereken performansı ortaya koymuyor.” dedi.

65 yaşındaki eski futbolcu, Sané yerine genç oyunculara fırsat verilmesi gerektiğini belirtti.

Littbarski, Bayern Münih’ten Lennart Karl ve Köln’den Said El Mala gibi isimlerin kadroya dahil edilmesinin daha doğru olacağını ifade ederek, “Belki ilk 11 için değil ama son 20 dakika için kullanılabilirler. El Mala sol kanatta oynayabilir, Karl ise birçok pozisyonda görev alabiliyor. İkisi de çok yetenekli oyuncular ve bu onlar için büyük bir deneyim olur.” değerlendirmesinde bulundu.

Bayern Münih'ten ayrılarak Galatasaray'a transfer olan Leroy Sane başta Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann tarafından bu kariyer tercihi nedeniyle eleştirilmiş ancak sonrasında performansının yükselmesinin ardından da eleme maçlarında kadroya dahil edilmişti.

Deneyimli teknik adam Sane hakkında, “Bu profile sahip çok fazla oyuncumuz yok. Sağ kanattan merkeze çok sık giren bir oyuncu. Aramızda çok iyi bir ilişki var. Leroy iyi maçlar oynadı ve Galatasaray’da da iyi performans gösteriyor.” ifadelerini kullanmıştı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 34 maça çıkan Sane 6 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.