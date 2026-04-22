Eski Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e ilişkin olduğu düşünülen bir paylaşım yaptı.

Günay, sosyal medya hesabından konuya ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'na sorular yöneltti.

'UCU NEREYE GİDERSE GİTSİN ARAŞTIRMAK GEREKMEZ Mİ?'



Günay, "Görev yaptığı İlde hakkında yolsuzluk iddiaları bulunan bir idareciyi arkalayanlar ve daha büyük başka bir İl’e terfian atayanlar kimlerdir? Suçun ve suçluların üzerine gerçekten ‘ucu nereye varırsa varsın’ gidilecekse, bunları da araştırmak gerekmez mi?" diye sordu.

Günay'ın sorularını paylaştığı sosyal medya gönderisine kullanıcılar birçok yorum yaptı.

NE OLMUŞTU?

Tunceli Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun 6 yıl önce kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alındıktan sonra Elazığ'da gözaltına alınan ve Erzurum'a getirilen Tuncay Sonel emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Erzurum Adliyesi'nde cumhuriyet savcısına yaklaşık 8 saat süreyle ifade vermişti.

Savcı, ifade işleminin ardından Sonel'i tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk etmiş, Sonel, buradaki sorgusunun ardından tutuklanmıştı.