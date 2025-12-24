Henüz 2 aylık evlilik, canice bir cinayetle son buldu. 9 Mart günü Halit Can ve Sevcan Demir Sakman çifti, öğle saatlerinde maddi sorunlar nedeniyle tartıştı. Sakman eşine satırla vurdu. Komşuların ihbarı üzerine gelen polis, Sevcan Demir Sakman'ı karnında ve boğazında kesilerle yerde hareketsiz buldu. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Demir Sakman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Halit Can Sakman'ın eşini öldürdüğü ve satırı boğazının üzerine bıraktığı tespit edildi.

Kişilik bozukluğu teşhisi konulan ve tedavi gördüğü belirtilen Halit Can Sakman, 'eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

DURUŞMADA GERGİNLİK ÇIKTI

Karar duruşmasının görüldüğü davada baba Demir konuşurken sanık "Kes lan sesini" deyince gerginlik yaşandı. Öfkesine hakim olamayan Güney Demir duruşma salonundan çıkarıldı.

Beraatini talep eden Halit Can Sakman ise “Ben sadece çok pişman olduğumu söylemek istiyorum. Beraatımı istiyorum. Tahliye konusunda ise söyleyecek bir şeyim yok. Kesinlikle tasarlamadım. Olay ani gelişti" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti sanığın 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Sanığın cezasında indirim uygulanmadı.

ANNE ÜNAY KARARDAN MEMNUN

Sanığın hak ettiği cezayı aldığını belirten Havva Ünay, “Adalet yerini buldu sonunda. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Bu benim acımı hiçbir şekilde hafifletmeyecek ve dindirmeyecek. Bundan sonra onun gün yüzü göremeyeceğini bileceğim. Buradan ailesine de sesleniyorum. Hepsi çocuklarının ne olduğunu biliyordu. Bana yaşattığı acıyı yaşamadan hiçbiri ölmesin. Tek dileğim budur" dedi.

‘EMSAL OLMASINI İSTİYORUZ’

Havva Ünay'ın avukatı Mehmet Akif Yıldız, “Karar duruşması oldu. 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırıldı. Kadın cinayetlerinde emsal olmasını istiyoruz. Karardan dolayı mutluyuz. Olay gerçekten üzüntü ve acı verici" diye konuştu.