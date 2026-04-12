İstanbul Esenyurt’ta yaşandığı öne sürülen olayda, bazı kişilerin yoldan geçen vatandaşları durdurarak güzellik merkezlerine yönlendirdiği ve burada senet imzalatarak borçlandırdığı iddia edildi. Mağdurlar, hizmet almamalarına rağmen icra tehdidiyle para talep edildiğini belirtti.

İddiaya göre ilçe meydanlarında vatandaşları çeviren ve kendilerini “öğrenci” olarak tanıtan kişiler, “Bir görüşme yapın, prim kazanalım” diyerek insanları güzellik merkezlerine çıkmaya ikna etti. Merkeze götürülen kişilere ise “ön kayıt” adı altında sözleşme imzalattıkları söylenirken, aslında senet imzalatıldığı öne sürüldü.

AVUKAT ARAMALARIYLA BASKI KURULDU

Mağdur vatandaşlar, herhangi bir hizmet almamalarına rağmen daha sonra kendilerini avukat olarak tanıtan kişiler tarafından arandıklarını ifade etti. Bu kişiler tarafından “cayma bedeli” adı altında para talep edildiği, ödeme yapılmaması halinde icra işlemi başlatılacağı yönünde tehditlerde bulunulduğu iddia edildi.

Bazı mağdurların ailelerinin de aranarak baskı altına alınmaya çalışıldığı öne sürüldü.

“10 BİN LİRA İSTEDİLER”

Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, “Annemi götürüp senet imzalatmışlar. Yaklaşık 10 bin lira talep ettiler. Ödemezsek mahkemeye vereceklerini söylediler” dedi.

Başka bir mağdur ise meydanda durdurulduğunu belirterek, “Yukarı gelmemi istediler, ardından para talep ettiler. Kabul etmedim” ifadelerini kullandı.

“PSİKOLOJİK BASKIYLA İMZA ATTIRDILAR”

Mağdurlardan Kader Ünlü, yaşadıklarını “tuzak” olarak nitelendirerek, indirim vaadiyle merkeze çıkarıldığını ve baskı altında senet imzalamak zorunda kaldığını söyledi. Ünlü, daha sonra ödeme yapamayacağını belirtince tehdit edildiğini öne sürdü.

Kendisine birden fazla senet imzalatıldığını ifade eden Ünlü, talep edilen ücretin zamanla katlanarak arttığını ve farklı yöntemlerle baskı gördüğünü iddia etti.

HUKUKİ SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan avukat Melih Özmen, bu tür durumlarda kişilerin iradesinin sakatlanmış olabileceğine dikkat çekti. Özmen, sözleşme adı altında imzalatılan belgelerin geçersiz sayılabilmesi için mağduriyetin ispat edilmesi gerektiğini belirtti.

Vatandaşların “menfi tespit davası” açarak borçlu olmadıklarını mahkeme yoluyla kanıtlayabileceğini ifade eden Özmen, savcılığa suç duyurusunda bulunulabileceğini de söyledi.

“İMZALAMADAN ÖNCE MUTLAKA OKUYUN”

Özmen, vatandaşlara önemli uyarılarda bulunarak, imzalanan belgelerin dikkatlice okunması gerektiğini vurguladı. Özellikle senet imzalanmasının ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken Özmen, hizmet alınmadan imza atılmaması gerektiğini belirtti.