Süper Lig’e çıkmak için transfer çalışmaları yapan Esenler Erokspor, Başakşehir’de top koşturan genç orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz transferi için anlaşma sağladı.

Fenerbahçe altyapısında yetişen ve dönemin en büyük yetenekleri arasında gösterilen Ömer Faruk Beyaz, kariyerinde beklediği sıçramayı yapamadı. Fenerbahçe’den Almanya’ya giden genç isim Stuttgart ve Magdeburg maceralarının ardından Türkiye’ye Hatayspor formasıyla dönüş yaptı.

Hatayspor macerasının ardından Başakşehir’e transfer olan Ömer Faruk Beyaz, istediği kadar forma şansı bulamadığı için Esenler Erokspor’a transfer olmayı kabul etti.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Başakşehir formasıyla 6 resmi maça çıkan Ömer Faruk Beyaz, 149 dakika süre aldı; skora katkı veremedi.