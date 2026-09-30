Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, kamuoyuna açıklamada bulundu.

Ahmet Dal, incelemeye konu olan hesabın uzun yıllar önce açıldığını ve sürecin Erzurumspor FK ile ilgisinin bulunmadığını belirtti

Kulübün menfaatlerini her zaman ön planda tuttuğunu vurgulayan Dal, süreci şeffaf şekilde takip edeceklerini ifade etti.



'HESAP MÜSABAKALARI TAKİP ETMEK VE İZLEMEK AMACIYLA AÇILDI'

Ahmet Dal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında ismimin PFDK'ya sevk edilen yöneticiler arasında yer alması üzerine, kamuoyunu ve Erzurumspor camiamızı bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. TFF'nin bugün açıkladığı sevkler, son 5 yıl içerisinde Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinde yöneticilik yapan isimleri kapsamaktadır. Söz konusu hesap, uzun yıllar önce müsabakaları takip etmek ve izlemek amacıyla açılmış, sonrasında aktif olarak kullanmadığım eski bir hesaptır. Bahse konu işlemlerin yönetim kurulu üyesi olduğum döneme denk geldiği anlaşılmaktadır"

'HERHANGİ BİR KASIT SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'

"Bugün Kulüpler Birliği Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan'ın da ifade ettiği üzere, geçmişte bu konunun kulüp yöneticileri açısından disiplin ihlali oluşturabileceğine ilişkin tarafımıza yapılmış bir bilgilendirme bulunmadığı gibi, şahsım açısından da herhangi bir kasıt veya Erzurumspor'un menfaatlerine aykırı bir amaç kesinlikle söz konusu değildir. Bizim ve ismi geçen yöneticilerimiz için de durum aynıdır. Bu vesileyle, sürecin duyulmasının ardından beni arayan, mesaj gönderen, desteğini ve güvenini ifade eden spor camiasındaki dostlarımıza, hemşehrilerimize ve tüm sevenlerimize gönülden teşekkür ediyorum"

'ERZURUMSPOR'UN MENFAATLERİNİ HER ŞEYİN ÜZERİNDE TUTTUM'

"Büyük Erzurumspor camiamız ve kıymetli taraftarlarımız müsterih olsun. Bizi tanıyanlar bilirler ki yöneticilik ve başkanlık yaptığım süre boyunca Erzurumspor'un menfaatlerini her şeyin üzerinde tuttum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Erzurumspor'u ve büyük camiamızı zan altında bırakacak, kulübümüzün itibarına zarar verecek herhangi bir düşünce, eylem veya fiilin içerisinde bulunmam söz konusu olmayacaktır. Süreci şeffaflıkla takip edecek ve gelişmeleri camiamızla paylaşacağız"