Erzurum’da Sanayi sitesinde çıkan yangına müdahale devam ederken içeride bulanan 2 kişi ekipleri müdahalesi ile dışarı çıkarıldı. 6 kişinin yaralandığı yangın kontrol altına alındı.

İş makinası ile yangının meydana geldiği işletmenin duvarı ve camları yıkılarak yaralılara ulaşıldı. İçeriye giren ekipler yaralıları sedyeye alarak içerinden çıkarmayı başardı. Bugün öğle saatlerinde yaşanan patlama sonrası çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Emniyet müdürlüğüne ait tomalar da söndürme çalışmalarına destek veriyor. İtfaiye ekipleri de yangına müdahale sırasında dumandan etkilenirken bölgede bulunan 112 ekipleri itfaiye erlerine müdahale ediyor.



Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Emniyet Müdürü Onur Karaburun söndürme çalışmalarına yerinde takip ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin incelemede bulundu

Kentte bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım ve İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ile yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Tekin, yaptığı açıklamada, yangından 5 dakika sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin olaya müdahale ettiğini söyledi.

Tekin, "30 yangın söndürme aracıyla beraber yangına müdahale edilmiş durumda. İçeride 8 kardeşimiz vardı. Tamamı çıkarıldı. Bir kardeşimizin vefat haberini hastaneye götürülürken aldık. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Yangın kontrol altına alınmış durumda. Allah bir daha böyle felaketler yaşatmasın." diye konuştu.

2 ölü

Vali Mustafa Çiftçi daha sonra yaptığı açıklamada, yangından etkilenen 8 vatandaş olduğu bilgisini vererek, "Yangından etkilenen toplam 8 vatandaş var, bunlardan 6'sının tedavilerine devam ediliyor. Maalesef 2 vatandaşımız Allah'ın rahmetine kavuşmuş durumda. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum." dedi.

Yangını gören vatandaşlardan Murat Ağdağ, AA muhabirine, yangının çıktığı mobilya firmasının yanındaki sac metal iş yerinde çalıştığını belirterek, “Bir patlama sonucu yangın çıktı, yan dükkana da sıçradı. Yaralılar vardı. Yangın sıralı dükkanlara yayıldı.” ifadelerini kullandı.