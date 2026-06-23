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Kaynak: İHA

Erzincan'da bir müstakil konutta meydana gelen yangında, yalnız yaşayan 72 yaşındaki emekli öğretmen hayatını kaybetti.

Olay, Ulalar Mahallesi'nde yer alan bahçeli evde yaşandı. Henüz netlik kazanmayan bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Duman ve alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Ev içerisinde yapılan kontrollerde, tek başına yaşadığı belirtilen 72 yaşındaki emekli öğretmen Sabri Turan Dil'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri evde detaylı çalışma yürütürken, Cumhuriyet savcısı da bölgede incelemelerde bulundu.

Dil'in naaşı, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenebilmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Yangının hangi nedenle çıktığının ortaya çıkarılması için soruşturma başlatıldı.