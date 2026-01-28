Avukat Ersan Şen TGRT’de çok konuşulacak bir tartışmanın fitilini ateşledi. Şen, belediye seçimlerinin 2029 yılında yapılacağını söyleyerek, belediye başkanlarının tutuklu kalmasına işaret ederek, “Bu böyle gitmez, seçime gitmek lazım” dedi.

Vatandaşın şuan mevcut İBB başkanını bilmediğini dile getiren Şen, “Halk neyin ne olduğunu bilmiyor” açıklamasını yaptı.

Şen ayrıca, “Siz bir seçim yapmışsınız 2024’te, sene olmuş 2026 neyin ne olacağı belli değil, o kadar sanık ve tutuklu var... Bence anayasa müsaade etmiyor ama yerel seçimlerin düşünülmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Aziz İhsan Aktaş davası

Şen son olarak Aziz İhsan Aktaş davası ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Şen, “Etkin pişmanlık, size daha az ceza almanız için bir yol açar ama rüşvette vs orada bir zamanı vardır. Soruşturma başlatıldıktan sonra etkin pişmanlık olmaz” dedi.