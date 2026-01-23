Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun artmasıyla birlikte Türkiye genelinde erken seçim çağrıları yüksek sesle söylenir hale geldi. Konuya ilişkin anket şirketleri her ay, "Cumhurbaşkanlığı seçimi", "Erken seçim yapılsın mı?" gibi soruları düzenli olarak yurttaşlara soruyor.

Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, Halk TV'de gerçekleştirdiği açıklamada vatandaşın erken seçim çağrısını ve iktidarı belirleyecek seçmenin oranını açıkladı.

ERKEN SEÇİM İÇİN YÜKSEK ORAN

Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, olası seçimde vatandaşın oy tercihini büyük oranda ekonominin belirlediğini belirtirken, erken genel seçim isteyenlerin oranının yüzde 60’ı aşarak bugüne kadar görülmemiş bir seviyeye ulaştığını duyurdu. Bayrakçı, bu oranın son 20–30 yılın en yüksek erken seçim talebi olduğuna dikkat çekti.

Bayrakçı, seçmenin ruh hâlini belirleyen en baskın unsurun ekonomi olduğuna dikkat çekerek, “Enflasyon rakamı kaç olursa olsun, vatandaş geçen yıl aldığı ürünle bu yıl aldığı ürün arasındaki farkı biliyor. Bu durum seçmeni ciddi biçimde hırpalıyor” sözlerini sarf etti.

Araştırmalara göre asgari ücreti yetersiz bulanların oranı yüzde 87’ye çıkarken, en düşük emekli aylığının mevcut seviyenin üzerinde olması gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 80’i aşıyor. Bayrakçı, bu memnuniyetsizliğin özellikle iktidar seçmeninde sandığa gitmeme eğilimini artırdığını belirtti.

GÖRÜŞ BELİRTMEYENLER YÜZDE 36

Anketlerde dikkat çeken bir diğer başlığın kararsızlar olduğunu ifade eden Bayrakçı, görüş belirtmeyenlerin oranının yüzde 36’ya kadar yükseldiğini söyledi. Bu oranın, seçim sonuçları ile ilgili öngörüleri zorlaştırdığını ve son anda ciddi değişimler yaşanabileceğini gösterdiğini belirtti.

Hakan Bayrakçı’ya göre seçimlerin sonucunu belirleyecek asıl kesim ise parti aidiyeti zayıf olan ve “gidişata göre oy veren” yüzde 15–20’lik seçmen kitlesi olacak. Bayrakçı, “Bu kitle baskıdan hoşlanmıyor, icraata bakıyor. Siyasetin yönünü de büyük ölçüde onlar tayin edecek” ifadelerini kullandı.