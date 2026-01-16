Orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldız N’Golo Kanté transferinde sona yaklaştı. Sarı-lacivertlilerin uzun süredir gündeminde yer alan Fransız futbolcuyla ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

AL-ITTIHAD’IN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Al-Ittihad’ın, Kante’ye sunduğu 2 yıllık, 28 milyon euro net maaş ve 4 milyon euro bonus içeren sözleşme uzatma teklifinin Fransız yıldız tarafından kabul edilmediği öğrenildi. Toplamda yaklaşık 32 milyon euroyu bulan bu teklifin geri çevrilmesi, transfer sürecinin seyrini değiştirdi.

FENERBAHÇE’NİN TEKLİFİ DAHA DÜŞÜK

Fenerbahçe'nin, 34 yaşındaki orta saha oyuncusuna yıllık 8,5 milyon euro maaş önerdiği ve 2,5 yıllık sözleşme kapsamında toplam bedelin 21,2 milyon euro seviyesinde olduğu gelen bilgiler arasında. Al-Ittihad ile Fenerbahçe arasındaki farka rağmen Kante’nin tercihini sarı-lacivertlilerden yana kullanması dikkat çekti.

YÖNETİM DUBAI’DE TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları ile Sportif Direktör Devin Özek, Al-Ittihad yetkilileriyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmek için Dubai'ye gitti. Sarı-lacivertli kulübün transferi kısa süre içinde sonuçlandırmayı hedeflediği belirtildi.

KANTE'NİN İSTANBUL'A GELİŞ TARİHİ

Fransız yıldızın, transfer sürecinin tamamlanmasının ardından en geç pazartesi günü İstanbul’a gelmesinin planlandığı ifade edildi. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 4,5 milyon euro olan Kante’nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.