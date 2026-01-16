Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıl duyurduğu marketlerdeki 'şekersiz' gıda ve içeceklere yönelik satış kısıtlaması genişliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Dr. Ersin Dilber, katıldığı bir canlı yayında gıda denetimlerine yönelik süreç hakkında bilgi verdi. Dilber, içerisinde meyve şekeri bulunan ya da meyve şekeri ile tatlandırılan atıştırmalık ve içeceklerin, “Şekersiz” , “şeker ilavesiz” etiketleriyle satışa sunulmasının yasaklandığını belirterek, “Şeker hastası arkadaşlarımız var. O yazıyı görüp o atıştırmalığı alıyor. Mağduriyetler yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

MARKETLERDEN TOPLATILACAK

Dilber, söz konusu uyarıları geçtiğimiz yıl boyunca yaptıklarını ve yeni yıl itibarıyla denetimleri sıklaştıracaklarını belirterek, talimatlara aykırı üretim yapan firmaların ürünlerinin marketlerden satışının kısıtlanacağını belirtti. Vatandaşların artık kandırılamayacağını belirten Dilber, şu ifadeleri kullandı:

"Şekersiz diye satılıyor ama ürünü çevirip baktığınızda içerisinde ‘hurma şurubu’ yazıyor. Biz şu an zaten bu tip ürünlerde şekerin şurubunu tüketiyoruz. Bunu söylediğinizde farkı anlatmak için hemen ”ama rafine şeker içermez" deniliyor. Peki hurma şurubu rafine değil mi?

Bugün hurması olan, çok yakınımızdaki ülkeler de dahil olmak üzere hurmanın premium kalitelisini pazara veriyor. Kalan ıskarta hurmaların tamamını bir kazana koyup kaynatırsanız o da aslında bir rafine şeker olur. Şöyle bir fark var tabii; biri şeker pancarından elde edilmiştir, biri hurmadan. Tercih vatandaşlarımızda. Ama şeker içermez yazması, onunla ilgili düzenleme yaptık. Artık böyle bir beyanda bulunamayacaklar.

Üzerinde şekeri meyveden yazacak. Şekeri duttan, şekeri incirden, baldan da olabilir bu arada. Bu daha tatmin edici bir ifade. Bilgilendirme doğru yapmak için süre vermiştik. Artık tüketiciyi kandıramayacaklar"