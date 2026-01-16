İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 155 kişinin yakalandığını 50'sinin tutuklandığını, 27'sinin adli kontrolle serbest bırakıldığını duyurdu.

Aydın, Çanakkale, Edirne, Iğdır, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van'da düzenlenen operasyonlarda 81 adet araç, 6 adet bot ele geçirildi.

Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine Yönelik Operasyonumuzda 50 TUTUKLAMA"

15 ilde son 2 haftadır Jandarmamız tarafından devam eden operasyonlarımızda; 155 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörünü yakaladık❗

🔻50'si TUTUKLANDI.

🔻27’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Yürütülen koordineli çalışmalar sonucu, büyük şehirlerimizden sahil şeridinde bulunan illerimize uzanan göçmen kaçakçılığı ağı deşifre edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; Aydın, Çanakkale, Edirne, Iğdır, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van'da İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, İl Jandarma Komutanlıklarımız ve Jandarma Komandolarımızın desteğiyle karadan yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarımızda;

📍81 adet araç ile

📍6 adet bot ele geçirildi.

Göç yönetiminin güvenlik boyutunu; insan ticareti, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele alanlarında hukuk devleti ilkeleri ve insan haklarına riayet temelinde yürütülen etkin çalışmalar oluşturmaktadır.

Bu kapsamda sınır güvenliği, üstün teknolojilerden ve gelişmiş izleme–denetim sistemlerinden yararlanılarak güçlendirilmekte; yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı hem sahada hem de hukuki zeminde güçlü ve caydırıcı mekanizmalar işletilmektedir.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum.