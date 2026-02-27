2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu’nda Sırbistan deplasmanında 82-78 kazanılan maçın ardından konuşan Başantrenör Ergin Ataman, bu sonucun tarihi bir galibiyet olduğunun altını çizdi.

ERGİN ATAMAN: '3. PERİYODUN SONUNA KADAR ÇOK ÜSTÜN OYNADIK'

“Maçın kontrolü hep bizdeydi, 3. periyodun sonuna kadar çok üstün bir oyun oynadık.” diyen Ataman, son bölümde yaşanan düşüşe dikkat çekerek, “Ama ondan sonra aşırı bir baskı, sertlik… Top kayıpları yaptık. Bir türlü düzen işine giremedik. Sayı üretemedik. Böyle olunca da Sırbistan geri geldi.” ifadelerini kullandı.

'ÇOK NET KAZANMAMIZ GEREKEN OYUNU RİSKE ETTİK'

Ergin Ataman farkın daha erken açılması gerektiğini vurgulayarak, “Aslında çok net kazanmamız gereken oyunu son 1,5 dakika kala riske ettik.” dedi.

'TARİHİ BİR GALİBİYET'

Belgrad’da alınan galibiyetin önemine değinen Ataman, “Sonuçta Sırbistan’da maç kazanmak kolay değil; tarihi bir galibiyet.” değerlendirmesinde bulundu.

'İSTANBUL'DAKİ MAÇ YİNE SERT GEÇECEK'

Ataman ayrıca rövanş mücadelesine işaret ederek, “Şimdi bu maçın anlamlı olması için İstanbul’da da mutlaka kazanmamız lazım. İstanbul’daki maç yine sert geçecek.” şeklinde konuştu.