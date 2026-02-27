A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu’ndaki üçüncü maçında deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya geldi.
Belgrad’daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu’nda oynanan mücadelede millilerimiz parkeden 82-78 galip ayrıldı.
İLK YARIDA FARKI AÇTIK
Ay-yıldızlılar karşılaşmaya hücumda etkili başladı. Özellikle dış atışlardan ve pota altından bulduğu sayılarla kontrolü ele alan Milli Takım, ilk yarıyı 46-31 üstün tamamladı.
MİLLİLER SON BÖLÜMDE HATA YAPMADI
İkinci yarıda Sırbistan farkı eritse de Türkiye savunmada direnç gösterdi. Son bölümde serbest atış çizgisinden hata yapmayan millilerimiz, maçı kazanmayı başardı.